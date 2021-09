Pracownicy Agory nie będą mieli darmowego dostępu do serwisu „GW”

Pracownicy i współpracownicy Agory od października stracą dostęp do treści ukazujących się w serwisie internetowym „Gazety Wyborczej”. Do tej pory mieli oni pełny dostęp do tych materiałów.

O sprawie informuje serwis Press. O zmianach w dostępie do elektronicznej prenumeraty serwisu „Wyborczej” współpracownicy Agory dowiedzieli się w mailu. Od początku października korzystać będą mogli z treści serwisu na zasadach takich, jak inni internauci.



Zatrudnieni w spółce będą więc mogli – wylicza serwis – przeczytać bezpłatnie kilka publikacji, a następnie otrzymają ofertę wykupienia subskrypcji Wyborcza.pl. Jednocześnie zostanie wyłączony bezpłatny dostęp do archiwum „Wyborczej”.



Przedstawiciele spółki zapewniają, że jeśli pracownik będzie potrzebował dostępu do wyborczej.pl, np. na potrzeby pracy, wówczas osoby te otrzymają specjalne kody umożliwiające im bezpłatne korzystanie z serwisu.



– Jednocześnie dla wszystkich pracowników Grupy Agora została przygotowana najkorzystniejsza oferta na dostęp do treści Wyborcza.pl – mówi serwisowi Nina Graboś, dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej.



W czerwcu wyborczą.pl prenumerowało ponad 250 tys. internautów.