Alerty IMGW: Będzie lało. Sprawdź gdzie

W ośmiu województwach w piątek będzie intensywnie padać deszcz – ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najsilniejsze opady wystąpią w woj. podkarpackim, gdzie obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia.

Alertami pierwszego stopnia przed intensywnym deszczem IMGW objął województwa: pomorskie, lubelskie, małopolskie oraz część podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Według prognoz spadnie tam od 30 do 45 mm.



W południowej części woj. podkarpackiego ostrzeżenia mają wyższy, drugi stopień. Tam może spaść do 60 l deszczu na 1 mkw.



W nocy z piątku na sobotę w dalszym ciągu będzie deszczowo i pochmurno. Najwięcej deszczowych chmur pojawi się wschodzie kraju i na Mazowszu. W nocy temperatura spadnie do 6-7 stopni na Suwalszczyźnie i 10-13 na pozostałym obszarze kraju. Na zachodzie możliwe są słabe opady deszczu.



Zdaniem meteorologów sobota zapowiada się deszczowa i chłodna, z temperaturami dochodzącymi maksymalnie do 15-16 stopni Celsjusza. W niedzielę może być jeszcze chłodniej.