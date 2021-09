Korwin-Mikke broni Brauna. Dziennikarka Polsatu kończy rozmowę

Kolega Grzegorz Braun nikomu niczym nie groził, on ostrzegał – powiedział poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke, komentując groźby Grzegorza Brauna pod adresem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Minister zdrowia Adam Niedzielski wystąpił w czwartek w Sejmie w związku z wnioskiem klubu KP-PSL o przedstawienie informacji bieżącej „w sprawie stanu wyjątkowego w służbie zdrowia”.



Głos po wystąpieniu ministra zabrał m.in. Braun, który mówił o przyszłym „akcie oskarżenia” za działania rządu i resortu zdrowia podczas pandemii COVID-19; już po tym, gdy skończył się czas jego wypowiedzi i mikrofon został wyłączony, krzyknął w kierunku siedzącego w ławach rządowych Niedzielskiego: „Będziesz pan wisiał”.



Marszałek Sejmu Elżbieta Witek złożyła w czwartek zawiadomienie do prokuratury w związku ze słowami Brauna. We wniosku napisała, że wypowiedź posła Brauna może wypełniać znamiona czynu zabronionego, o którym mowa w Kodeksie karnym, tj. groźby karalnej.



Prezydium Sejmu jednogłośnie zdecydowało o najwyższej możliwej karze finansowej dla posła Brauna; 6 miesięcy obniżenia uposażenia o 50 procent i 6 miesięcy (odebrania) 100 procent diety poselskiej.

Skandaliczne słowa posła Konfederacji

źródło: polsat news, portal tvp.info

W obronie posła Brauna stanął jego partyjny kolega Janusz Korwin Mikke. Polityk Konfederacji w Polsat News oznajmił, że „kolega Braun nikomu niczym nie groził,– Są w tej chwili ludzie, którzy robią już zamachy na „szczepiarzy”, którzy pod przymusem chcą ludzi szczepić i w związku z tym kolega Braun przewiduje, że jeśli pan Niedzielski zrobi jeszcze ze dwa lockdowny, to ludzie mogą nie wytrzymać i go powiesić, ale na to jest mała szansa – mówił Janusz Korwin-Mikke.– To jest oczywista przepowiednia. On nie powiedział, że „ja pana powieszę”, on przepowiedział smutny los,– Jeżeli ja mówię sierotce Marysi, żeby sama nie szła do lasu, bo zostanie zgwałcona, to ja jej grożę? Nie – ja ją ostrzegam – przekonywał Korwin-Mikke dodając, że poseł Braun nie poniesie żadnych partyjnych konsekwencji.Dziennikarka Polsatu prowadząca rozmowę oburzona stwierdziła, że nie będzie pozwalała na język nienawiści w jej programie. – Język nienawiści był dzisiaj w Sejmie, ale nie chcę, żeby zaproszony gość miał tu arenę, by szerzyć język nienawiści. To niestety jest powtórka – mówiła.– Ja kończę tę rozmowę i powiem, dlaczego. Nie ma cienia refleksji (…) Nie ma przeprosin i zapowiedzi skutków ze strony klubu i partii dla pana Brauna – podsumowała i zakończyła program.