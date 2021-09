Odcięli koledze głowę, zwłoki zakopali w różnych miejscach. Horror na Podlasiu

Latem 2000 roku podczas libacji alkoholowej nad jeziorem na Podlasiu doszło do okrutnej zbrodni. Kilku mężczyzn zabiło 34-letniego Stanisława, po czym odcięli ofierze głowę a zwłoki zakopali. Po ponad dwóch dekadach od mordu rozpoczyna się proces jednego z oprawców – Witolda Z.

Do zabójstwa doszło latem 2000 roku nad jeziorem Zelwa k. Sejn. Grupa mężczyzn piła tam przy ognisku alkohol. Kiedy byli już dość pijani, zaatakowali jednego z kompanów. Przywiązali go do drzewa i zaczęli bić. Motywem agresywnego zachowania miał być zaginiony nóż 27-letniego wówczas Witolda Z.



Właściciel noża i dwóch jego kolegów torturowało 34-letniego mężczyznę, bili go kijem i kopali. W końcu zabili go dwoma ciosami noża w serce. Sprawcy odcięli ofierze głowę i ukryli ciało w dwóch różnych miejscach, by utrudnić rozpoznanie zwłok.



Podejrzany o zainicjowanie zbrodni Witold Z. ukrywał się. Pozostałych sprawców zatrzymano. Dwóch z nich suwalski sąd skazał na 25 lat więzienia. Dwaj pozostali za udział w pozbawieniu wolności i pobicie zostali skazani na siedem i sześć lat więzienia.



Witold Z. był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. W 2003 r. policja francuska zatrzymała go w związku z przestępstwem, jakiego dokonał w tym kraju. Przez ten cały czas przebywał we francuskim więzieniu.



W czerwcu br. trafił do Polski, gdzie sąd aresztował go na trzy miesiące. Prokuratura postawiła mu zarzuty pozbawienia wolności, pobicia i zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu od 12 do 25 lat więzienia a nawet dożywocie. Mężczyzna w najbliższy poniedziałek stanie przed sądem, gdzie rozpocznie się jego proces.