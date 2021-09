Prezydent: Taką ambitną politykę jest w stanie kontynuować tylko Zjednoczona Prawica

Chcę, żeby polityka Zjednoczonej Prawicy była kontynuowana; taką ambitną politykę jest w stanie kontynuować tylko Zjednoczona Prawica; mam nadzieję, że będą tacy, którzy nadal będą tworzyć tę większość parlamentarną – powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie opublikowanym w piątkowym „Polska Times”.

Duda został zapytany, czy nie martwi się o przyszłość Zjednoczonej Prawicy.



„Martwię się, dlatego że uważam, że polskie sprawy były i są dobrze prowadzone. W naszym kraju bardzo wiele zmieniło się zdecydowanie na lepsze. Zjednoczona Prawica to w ogóle nowa jakość, od 2015 roku zupełna zmiana sposobu myślenia i patrzenia na Polskę” – powiedział prezydent, wyliczając podjęte w ostatnich latach inwestycje.



„Chcę, żeby ta polityka była kontynuowana. Ci, którzy rządzili w latach 2007-2015, z którymi ja się fundamentalnie nie zgadzam co do ich pomysłu w kwestii rozwoju kraju i co do sposobu realizacji przez nich polityki oraz podejścia do spraw społecznych, już mieli swój czas” – podkreślił Duda.





Co z rekonstrukcją rządu?

Przypomniał, że to właśnie wtedy. „A obniżenie wieku emerytalnego to był jeden z najważniejszych postulatów mojej kampanii 2015 roku i zrobiliśmy to – to był mój projekt i moje zobowiązanie” – dodał.Prezydent wyliczał, że Zjednoczona Prawica m.in. zapewniła wzrost płacy minimalnej, wprowadziła 13. i 14. emerytury, czy program 500 plus. „Nie mam wątpliwości, że dzisiaj taką ambitną politykę jest w stanie kontynuować tylko Zjednoczona Prawica. Mam nadzieję, że to będzie w parlamencie przez mądrych ludzi rozumiane. I że będą tacy, którzy nadal będą tę większość parlamentarną tworzyć,” – oświadczył.Duda został też zapytany o tzw. ustawę antykorupcyjną , która jest elementem współpracy PiS z Kukiz'15. Prezydent podkreślił, że wszystkie działania, które służą zwalczaniu korupcji w sposób rozsądny mają jego poparcie, jeżeli tylko są zgodne z konstytucją.W wywiadzie padło również pytanie o rekonstrukcję rządu . „Od oceny pracy ministrów jest pan premier i większość parlamentarna, czyli Zjednoczona Prawica. W dobrych sprawach, które służą Polsce,” – powiedział prezydent.