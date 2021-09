Argentyna: Głęboki kryzys centrolewicowego rządu po przegranych wyborach

Po niedzielnych prawyborach, przegranych przez rządzący w Argentynie centrolewicowy Front Wszystkich, który uzyskał większość tylko w siedmiu z dwudziestu czterech prowincji kraju, pięciu ministrów oddało się do dyspozycji prezydenta Alberto Fernandeza.

W czternastu z dwudziestu czterech okręgów wybory zdecydowanie wygrała argentyńska centroprawica występująca w koalicji „Razem dla Zmiany”, a w pozostałych trzech nie ma zdecydowanych zwycięzców.



Rząd Alberto Fernandeza znalazł się w głębokim kryzysie. Wyniki głosowania są powszechnie komentowane jako zapowiedź zwycięstwa głównego ugrupowania wielkiej opozycyjnej koalicji „Razem dla Zmiany” w wyborach wyznaczonych na 14 listopada, w których odnowiona zostanie obsada 127 z 257 miejsc w Izbie Deputowanych, gdzie żadne z ugrupowań politycznych nie ma obecnie absolutnej większości.



W 72-osobowym Senacie zdominowanym przez przedstawicieli rządu przedmiotem rywalizacji wyborczej będzie w listopadzie jedna trzecia mandatów.



Niedzielne głosowanie zakończone porażką gabinetu prezydenta Fernandeza było dla niego pierwszym sprawdzianem od grudnia 2019 roku, to jest od objęcia przez niego urzędu i utworzenia gabinetu z udziałem lewicy peronistowskiej.



„Kryzys władzy” – tak zbliżony do centrolewicy wielki dziennik „El Clarin” zatytułował obszerną wypowiedź arcybiskupa La Platy, stolicy prowincji Buenos Aires, Victora Manuela Fernandeza, który w wywiadzie dla mediów argentyńskich surowo ocenia politykę wewnętrzną lewicowego rządu, stwierdzając, że „głęboko zawiódł on nadzieje ubogich warstw ludności Argentyny i klasy średniej”.



Arcybiskup, były rektor prestiżowego Uniwersytetu Katolickiego Argentyny (UCA) i – jak podkreśla „El Clarin” – „jeden z najbliższych współpracowników papieża Franciszka", "ostro krytykuje prezydenta Argentyny, ponieważ ocenia, że podejmując niewłaściwe decyzje nie potrafił znaleźć odpowiedzi na głębokie cierpienia najuboższych Argentyńczyków i jej klasy średniej”.



Przedstawiciel episkopatu Argentyny wskazuje na „radykalizację” centrolewicowego rządu, która sprawiła, jak podkreśla, że „zbliżył się on jeszcze bardziej do przepaści” i powinien „jak najprędzej zrewidować swoje priorytety, aby uniknąć klęski”.



Arcybiskup La Platy krytykuje wybór priorytetów rządu w czasach pandemii koronawirusa. Oświadcza m.in.: „Podczas gdy rządy sąsiednich krajów koncentrowały się na zakupie szczepionek, u nas ministerstwo zdrowia z pasją prowadziło kampanię na rzecz legalizacji i dostępności aborcji. Nie był to dobry moment. Gdy rząd uważał, że wychodzi w ten sposób naprzeciw potrzebom kobiet, one walczyły każdego dnia o przeżycie, o swe rozpadające się rodziny, o dzieci, które porzucały szkołę popadając w narkomanię i wchodząc na drogę przestępczości”.



Arcybiskup Fernandez wyraża na koniec głęboki żal, iż „argentyński rząd, który miał szansę realizować program społeczny, szansę tę w znacznej mierze zmarnował”.