Szefowa MSZ Holandii zrezygnowała z funkcji po krytyce ws. ewakuacji z Afganistanu

Izba niższa parlamentu Holandii wyraziła w czwartek wotum nieufności wobec minister spraw zagranicznych Sigrid Kaag. Po decyzji posłów Kaag, krytykowana za nieudolnie przeprowadzoną akcję ewakuacyjną z Afganistanu, zrezygnowała z funkcji.

W czwartek koalicyjni chadecy (CU) postanowili poprzeć wniosek o wotum nieufności dla szefowej resortu spraw zagranicznych, zgłoszony przez Partię Pracy (PvdA). Wcześniej za jej odejściem opowiedziały się pozostałe partie opozycji parlamentarnej, od lewa do prawa, ale bez CU wniosek nie miałby szans powodzenia.





Sigrid Kaag nadal szefową partii

źródło: pap

Ostatecznie 78 posłów zagłosowało za wotum nieufności wobec minister, a 72 było przeciw. O wyniku zadecydowała postawa CU. Decyzja izby niższej parlamentu, Tweede Kamer, nie oznacza automatycznego odwołania ze stanowiska.– Skoro parlament uważa, że rząd działał nieodpowiedzialnie, to mimo że się z tym nie zgadzam,– powiedziała Kaag po głosowaniu.Zapowiedziała jednak, że pozostanie na stanowisku szefowej socjalliberalnej partii D66. Z rządu nie zamierzają odchodzić ministrowie z jej ugrupowania.Premier Mark Rutte powiedział, że Kaag to „wielka dama i wspaniała dyplomatka”, aWotum nieufności udzielono także minister obrony Ank Bijleveld-Schouten z chadeckiej CDA. Nie podała się ona jednak do dymisji.