Dziennikarz wkręcił posła. Kropiwnicki nie wiedział, że krytykuje kolegę z partii

Trwa protest medyków. Podczas audycji na żywo dziennikarz RMF FM zacytował słowa ministra o tym, że „spełniając oczekiwania małej grupy związkowej, trzeba ryzykować bezpieczeństwo pacjentów”. – Ten minister naprawdę nie ma pojęcia, co się dzieje w ochronie zdrowia – powiedział poseł PO Robert Kropiwnicki. Autorem słów, które krytykował, był jednak nie obecny minister zdrowia Adam Niedzielski, lecz były minister Bartosz Arłukowicz z Platformy Obywatelskiej.

„Białe Miasteczko 2.0” powstało 11 września po manifestacji pracowników ochrony zdrowia. W pobliżu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Alejach Ujazdowskich w Warszawie rozstawiono namioty i stoiska, w których stale przebywają protestujący medycy.



Poruszając ten temat dziennikarz RMF FM powiedział, że zacytuje słowa ministra zdrowia i przeczytał: „Nie mogę dopuścić do takiej sytuacji, by spełniając oczekiwania małej grupy związkowej, zaryzykować bezpieczeństwo pacjentów”.



– Ten minister naprawdę nie ma pojęcia, co się dzieje w ochronie zdrowia, która jest bardzo zadłużona, bo to jest ponad 15 mld zadłużenia – skomentował obecny w studiu Robert Kropiwnicki z PO.



– Oni mówią, że dokładają cały czas pieniędzy, tylko nie patrzą, ile koszty rosną, chociażby właśnie płaca minimalna… – kontynuował polityk.



Wtedy w słowo wszedł mu prowadzący dyskusję redaktor. – Ale to mówił minister Bartosz Arłukowicz w grudniu 2014 roku, kiedy nie chciał dawać podwyżek – zaznaczył.

To się Kropiwnicki zdziwił 🤣🤣🤣

🚜🚜🚜 pic.twitter.com/I1SxgmCKS4 — AnkaPolska 🇵🇱 #BabiesLivesMatter (@AnkaPolska) September 16, 2021