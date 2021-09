Natalia Kałucka została w Moskwie mistrzynią świata we wspinacze sportowej na czas. 19-letnia Polka w finale pokonała reprezentującą Rosyjską Federację Wspinaczkową Juliję Kaplinę. W tej samej konkurencji brązowy medal zdobyła inna Polka – Aleksandra Mirosław. Mistrzostwie świata we wspinacze sportowej potrwają do wtorku, ale już bez udziału Biało-Czerwonych.

