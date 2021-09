Lewicowi dziennikarze kpią z uzdrowionej siostry i atakują katolików. „Święta kiełbaso”

Publicysta Przemek Staciwa zamieścił w sieci zdjęcie siostry zakonnej, uczestniczącej w beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego. Przedstawiona przez niego grafika miała zmyślony tekst i sugerowała, że podczas mszy świętej czczono kiełbasę. Po apelach internautów fake news został usunięty.

„Relikwiarz bł. Stefana Wyszyńskiego wniosła uzdrowiona za wstawiennictwem nowego Błogosławionego s. Nulla Lucyna Garlińska” – brzmiała treść tweeta zamieszczonego przez Konferencję Episkopatu Polski podczas uroczystej mszy świętej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.



Całość opatrzona była fotografią siostry ze Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża. W 1988 roku u kobiety zdiagnozowano nowotwór tarczycy. Został zoperowany, ale po roku choroba wróciła. W jej gardle wytworzył się guz zagrażający życiu. Wspólnota siostry Garlińskiej zaczęła się wówczas modlić nowenną o cud uzdrowienia za przyczyną kard. Wyszyńskiego. Wtedy nastąpił przełom, a guz zaczął się cofać.



Trzy tygodnie później siostra opuściła szpital. W 2018 r. konsylium lekarskie powołane przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych uznało to zdarzenie za niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia.



Z kolei po mszy beatyfikacyjnej publicysta Przemek Staciwa (który przedstawia się jako dziennikarz piszący do „Magazynu LIBÉRTE!” i „Tygodnika Przegląd”) opublikował tweeta Episkopatu ze zdjęciem siostry. Wpis KEP został jednak przerobiony i brzmiał: „Dwa pęta kiełbasy myśliwskiej, ususzone przez bł. Stefana Wyszyńskiego wniosła uzdrowiona po zjedzeniu trzeciego s. Nulla Lucyna Garlińska”. Oryginalne zdjęcie z mszy świętej i logo Episkopatu sprawiały, że część osób uwierzyła, że tweet jest prawdziwy.



Poniżej oryginalna wersja:

Relikwiarz bł. Stefana Wyszyńskiego wniosła uzdrowiona za wstawiennictwem nowego Błogosławionego s. Nulla Lucyna Garlińska. pic.twitter.com/25M9RthNGm — EpiskopatNews (@EpiskopatNews) September 12, 2021

Fake news zaczęto rozpowszechniać w sieci. Był obiektem żartów i kpin z Kościoła katolickiego, kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale również z samej siostry.



„Święta kiełbaso módl się za nami wszystkimi” – napisał kolejny z lewicowych publicystów Jaś Kapela, którego teksty znaleźć można m.in. w „Krytyce Politycznej”.



Pod ich wpisami zaczęły się pojawiać kolejne komentarze internautów. Użytkownicy sieci zaznaczali, że jest to wprowadzanie ludzi w błąd i grafika powinna zostać usunięta.



Po pewnym czasie post faktycznie zniknął z sieci.



Przemek Staciwa odniósł się do tego w kolejnym wpisie. Czy przeprosił? Wręcz przeciwnie. Zamiast uderzyć się w pierś, znów zaatakował:



[Pisownia oryginalna] „Pomyliłem się udostępniając fejkowy wpis episkopatu o kiełbasie jako relikwii. Mogłem się pomylić bo polski kościół ze swoimi członkami batożącymi kleryków, świecącymi rzeźnie, podpisującymi się absurdalnymi tezami i kryjącymi pedofilów jest od dawna o jedno pęto za daleko”.