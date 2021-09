Podziemia Kamiennej Góry w Lubaniu otwarte. Co znajdą poszukiwacze?

Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Górnych Łużyc wykonują przekop, który ma im umożliwić wejście do podziemnego kompleksu militarnego pod wzgórzem Kamienna Góra w Lubaniu. Nikt nie był w sztolniach od 1945 roku. Poszukiwacze mają nadzieję natrafić na „złoty pociąg”.

„Firma AMC wycięła ostatnie kamienie oblane betonem (ściana była wykonana w ten sam sposób jak na początku »kamiennego bufora«) i mogliśmy zajrzeć do środka niesamowitego podziemnego kompleksu. W głębi widać wybetonowane ociosy i szyny kolejki na stropie. Dalej stoi wózek górniczy. Przewody znajdujące się na spągu zobligowały nas do wezwania Patrolu Saperskiego z Bolesławca w celu sprawdzenia znaleziska oraz stożka bazaltowego usypanego na wyjściu ze śluzy gazowej” – poinformowali członkowie sekcji Podziemia Kamiennej Góry w Lubaniu z SMGŁ.



Jak dodali, saperzy obecnie sprawdzają początkowy odcinek przy wyjściu ze śluzy gazowej, a następnie górnicy zabezpieczą miejsce doraźną obudową. Po sprawdzeniu tego odcinka ekipa specjalistów będzie badała dalsze części podziemnego kompleksu.



„Weszliśmy do obiektu i udowodniliśmy, że podziemny projekt to nie jest wymysł grupy oszołomów, tylko realne działanie członków Stowarzyszenia Miłośników Górnych Łużyc i ludzi im pomagających. Sympatyków zapraszamy do pomocy i wspierania naszych działań, żebyśmy mogli kontynuować podróż w głąb góry” – zaapelowali.

Stowarzyszenie Miłośników Górnych Łużyc wydało już na prace setki tysięcy złotych. Teraz potrzebują wsparcia, aby opłacić wymagane zabezpieczenia. Jeśli możesz: