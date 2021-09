Był w nią wpatrzony jak w obrazek. Teraz Gronkiewicz krytykuje Trzaskowskiego

Hanna Gronkiewicz–Waltz oceniła, że pomysł Rafała Trzaskowskiego, by budować nowy ruch na bazie samorządowców, to złe rozwiązanie. Przyznała również, że to Tusk ma w PO duże poparcie struktur. – Okazało się, że Donald Tusk ciągle jest silną kartą w PO. A przecież jeszcze niedawno Rafał Trzaskowski mówił, że w polskiej polityce nie ma Tuska – zaznaczyła była prezydent Warszawy i ważna postać Platformy Obywatelskiej.

24 godziny hańby. Tusk i Budka milczą Czy Donald Tusk i Borys Budka wyciągną konsekwencje po słowach Klaudii Jachiry, albo przynajmniej potępią jej haniebne słowa? – pytali przez całą... zobacz więcej

Rafał Trzaskowski żył nadzieją przejęcia sterów w Platformie Obywatelskiej, ale powrót Donalda Tuska pokrzyżował jego plany. Portal interia.pl przypomniał plotki o tym, że gdy w ostatniej chwili Trzaskowski próbował jeszcze zagarnąć PO, zdziwił go brak entuzjazmu kolegów.



– Trzaskowski żył w świecie bez Donalda Tuska w Polsce i trzeba to zrozumieć. Chciał wziąć odpowiedzialność za partię dopiero kiedy dowiedział się o powrocie byłego premiera. To trochę późno – skomentowała teraz Hanna Gronkiewicz–Waltz.



Zobacz także -> Trzaskowski lepszą alternatywą dla PO niż Tusk?



W rozmowie z portalem stwierdziła, że Tusk wciąż jest jednak „silną kartą w PO”.



– A przecież jeszcze niedawno Trzaskowski mówił, że w polskiej polityce nie ma Donalda Tuska i czas, żeby nie było Jarosława Kaczyńskiego. Sądził, że obaj są passé – zauważyła Gronkiewicz–Waltz.

„Mam odwagę to powiedzieć - Donalda Tuska nie ma już na polskiej scenie politycznej” - mówił niedawno Rafał Trzaskowski i głęboko wierzył, że teraz przyszedł jego czas. pic.twitter.com/dpCgpVzEtQ — Patryk Osowski (@Patryk_Osowski) July 2, 2021

Kanał Sportowy wrócił na YouTube Należący do Mateusza Borka, Michała Pola, Tomasza Smokowskiego i Krzysztofa Stanowskiego Kanał Sportowy wrócił na YouTube. Konto zostało... zobacz więcej

Prowadzący wywiad dziennikarz zauważył, że aż ciężko uwierzyć, iż Gronkiewicz–Waltz tak stanowczo krytykuje swojego następcę w warszawskim ratuszu, młodszego kolegą z PO i polityka, który kontynuuje jej politykę w zarządzaniu stolicą.



– Jego polityczny pomysł nie był dobry. Plan był zwyczajnie nie do realizacji, chociaż on i jego grupa w to wierzyli. Natomiast nie krytykuję Trzaskowskiego jako prezydenta Warszawy – zaznaczyła. Wskazała tym samym, że największym błędem było postawienie na samorządowców, gdy PO przygotowuje się jednk przede wszystkim do wyborów centralnych.



Zobacz także -> Absurdalny wpis Gronkiewicz–Waltz. Internauci nie wytrzymali



Jak oceniła Gronkiewicz–Waltz, Tusk również ma na ten temat inne zdanie niż Trzaskowski. Czy to ta różnica wizji wpłynęła na słabe relacje obu polityków?



– Nie widzę tu dużego konfliktu. Rafał był zaskoczony, że Tusk wraca po takim czasie i jest zupełnie dobrze, spontanicznie przyjmowany przez członków ścisłych władz Platformy. Na pewno obaj zdają sobie sprawę, że nie mogą się podzielić. Rozdrobnienie byłoby druzgoczące dla jednego i drugiego – podkreśliła w rozmowie z interia.pl.