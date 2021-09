Agencja Fitch podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski

Agencja ratingowa Fitch podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 do 5,7 proc., a na 2022 r. pozostawiła szacunek 4,5 proc. – wynika z opublikowanego w czwartek raportu Fitch.

„Polska gospodarka zanotowała mocne odbicie, ze wzrostem PKB do poziomów sprzed pandemii, czego nie odnotowały jeszcze główne gospodarki strefy euro. Mocniejszy niż oczekiwano wzrost PKB w II kw. (...) oraz rewizja danych za I kw. w górę (...) oznacza również rewizję naszych prognoz na 2021 r. do 5,7 proc. z 4,4 proc.” – napisano.



Fitch odnosi się do czerwcowej rundy prognostycznej, natomiast w ostatnim dostępnym raporcie agencji ratingowej dot. Polski z 27 sierpnia napisano, że już wówczas Fitch podwyższył prognozę dynamiki polskiego PKB do 5,2 proc. z 4,4 proc., z szacunkami 4,5 proc. i 3,8 proc. dla 2022 i 2023 r. (bez zmian w najnowszej rundzie).





„Nastroje konsumentów stopniowo się odbudowują”

źródło: PAP BIZNES

„Konsumpcja mocno rośnie, ale sytuacja w inwestycjach jest bardziej zmienna. Rozluźnienie restrykcji w maju wspiera odbudowę popytu krajowego, a ostatnie odczyty wskaźników o wysokiej częstotliwości sugerują utrzymanie »momentum« wzrostu w II połowie 2021 r. (...)Zaburzenia w łańcuchach dostaw oraz rosnąca obecność wariantu Delta mogą być wyzwaniami dla gospodarki na przyszłość” – napisano w czwartkowym raporcie.Fitch prognozuje podwyżkę stóp procentowych przez NBP o 15 pb. do końca bieżącego roku i dwie kolejne po 25 pb. w 2022 r. (stopa referencyjna na poziomie 0,75 proc. na koniec przyszłego roku), przy inflacji CPI na koniec 2021 r. na poziomie 4,8 proc. i 3,5 proc. na koniec 2022 r.Agencja Fitch potwierdziła pod koniec sierpnia długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie „A-” z perspektywą stabilną.1 października ocenie kredytowej Polski przyjrzy się S&P Global Ratings, a 29 października kwietnia Moody’s.Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody’s – na poziomie „A2”. Rating Polski według Fitch i S&P to „A-”, jeden poziom niżej niż Moody’s. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.