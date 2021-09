Pijany rozszczelnił instalację gazową. Chciał sprzedać rury na złomie

Policja zatrzymała 49-letniego mężczyznę, który pod wpływem alkoholu demontował rury instalacji gazowej w swoim mieszkaniu w Wałbrzychu, przez co doprowadził do jej rozszczelnienia. Na szczęście mieszkający z nim lokatorzy zakręcili dopływ gazu do lokalu. Mężczyźnie grozi teraz kara pozbawienia wolności do lat trzech.

Sytuacja miała miejsce w zeszłym tygodniu. Policjanci otrzymali informację, że w budynku ulatnia się gaz. Wszystko przez to, że 49-latek pod wpływem alkoholu demontował rury instalacji gazowej, które chciał później sprzedać na złomie.



Na szczęście mieszkający z podejrzanym lokatorzy szybko zorientowali się, co wyprawia mężczyzna, i zakręcili zawór główny. Dlatego też nie trzeba było ewakuować pozostałych mieszkańców bloku.



„W toku wykonanych czynności wałbrzyscy funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna w momencie zdarzenia znajdował się w stanie nietrzeźwości. Badanie na zawartość alkoholu wykazało, że miał około 2 promili alkoholu w organizmie” – poinformowała policja.

źródło: KMP Wałbrzych

49-latek odpowie przed sądem za narażenie mieszkańców kamienicy na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Grozi mu kara do lat 3 pozbawienia wolności.