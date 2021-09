Kontrowersje po ataku posła Konfederacji. Chodzi o Lecha Wałęsę

Czasami słowa „będziesz wisiał” oburzają, a innym razem nie. Od czego to zależy? Gdy wypowiedział je polityk Konfederacji, parlamentarzyści opozycji i sympatyzujące z nimi media zgodnie przyznali, że jest to „skandal” i „groźby karalne”. Tymczasem takie same pogróżki rzucał nie tak dawno Lech Wałęsa. Wówczas sprawę próbowano przemilczeć.

Na początku czerwca odbyła się rozprawa w procesie, w którym były prezydent Lech Wałęsa został pozwany przez historyka Sławomira Cenckiewicza.



– Będziesz wisiał za to bezczelne kłamstwo – krzyczał wówczas Lech Wałęsa do Sławomira Cenckiewicza. Na oburzające zachowanie Wałęsy zareagowała sędzia. – Niech nie będzie gróźb karalnych na rozprawie – prosiła. Jednak to nie uspokoiło byłego prezydenta. – Jak można wysłuchać takich bredni, takich oskarżeń, jak można? – krzyczał.



Politycy opozycji bagatelizowali ten fakt. Sugerowali, że sprawę lepiej przemilczeć. Tym samym tropem poszła część liberalno–lewicowych mediów, które w ogóle nie poinformowały o zaistniałej sytuacji.

Teraz w Sejmie identycznych słów użył polityk Konfederacji Grzegorz Braun. – Będziesz pan wisiał – krzyknął, wygrażając palcem w kierunku siedzącego w ławach rządowych ministra Adama Niedzielskiego.



Incydent natychmiast nagłośniły wszystkie duże redakcje.



„To wprowadzenie do Sejmu gróźb karalnych i przemocy. Tą sprawą musi zająć się Prezydium Sejmu, a przede wszystkim prokuratura” – oceniła także wicemarszałek Sejmu z PO Małgorzata Kidawa–Błońska.



„Skandaliczne słowa Brauna” – dodał natychmiast na Twitterze szef klubu KO Borys Budka.

>Braun krzyczy do Niedzielskiego "będziesz wisiał!"

>Media: SKANDAL

>Wałęsa na rozprawie przed sądem krzyczy do Cenckiewicza "będziesz wisiał!"

>Braun krzyczy do Niedzielskiego "będziesz wisiał!"

>Media: SKANDAL

>Wałęsa na rozprawie przed sądem krzyczy do Cenckiewicza "będziesz wisiał!"

> Media: Ojej no był ekspresyjny w swojej wypowiedzi to starszy człowiek po co się przejmować.

źródło: Portal tvp.info

Przypomnijmy, że marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała już, że w związku ze słowami skierowanymi przez Grzegorza Brauna wobec ministra Adama Niedzielskiego,Zgodnie z Kodeksem karnym, kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.