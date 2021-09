Księżna Kate zdradziła, jaką wspólną pasję mają jej dzieci

Odwiedziny w bazie lotniczej RAF Brize Norton skłoniły księżną Cambridge do wyznania, że wszystkie jej pociechy bardzo interesują się wszystkim, co jest związane z lotnictwem. Jeśli miłość do samolotów im nie przejdzie, dzieci Kate i Williama mają szansę pójść w ślady ojca i wujka Harry'ego, którzy służyli jako piloci.

Księżna Kate po dwumiesięcznym urlopie od oficjalnych obowiązków wróciła do pracy. Na pierwsze spotkanie wybrała się do bazy lotniczej RAF Brize Norton, aby podziękować żołnierzom, którzy brali udział w akcji ewakuacyjnej tysięcy ludzi z Afganistanu.



Po wysłuchaniu opowieści cywilów oraz pilotów, księżna zdobyła się na wyznanie, że cała trójka jej dzieci ma wspólną pasję – George, Charlotte i Louis bardzo interesują się wszystkim, co jest związane z lotnictwem. Relację z tej rozmowy przekazał serwisowi People sierżant Loadmaster Mark Curtis. „Wspomniała, że jej dzieci bardzo interesują się samolotami” – powiedział.



Fani brytyjskiej rodziny królewskiej, którzy śledzą życie książąt Cambridge na bieżąco, nie będą tą informacją zaskoczeni. George, Charlotte i Louis miłością do lotnictwa prawdopodobnie zarazili się od swojego taty, księcia Williama, który był kapitanem w oddziale ratowniczym Royal Air Force. Służąc w wojsku, pierwsze trzy lata po ślubie z Kate spędził na wyspie Anglesey w Walii. Pasję do latających maszyn mógł przekazać młodym książętom Cambridge również ich wujek Harry, który także wiele lat spędził w wojsku i między innymi był dowódcą śmigłowca bojowego Apache.



Służba wojskowa jest obowiązkiem każdego młodego księcia w brytyjskiej rodzinie królewskiej, niewykluczone więc, że książęta George i Louis również trafią do RAF. Zresztą George miał już okazję zobaczyć, jak się siedzi za sterami wojskowego samolotu w czasie oficjalnych wizyt jego rodziców w Niemczech w 2016 i 2017 roku.



Lotnictwo to niejedyna pasja, jaką dzieci księcia Williama i księżnej Kate dzielą z członkami rodziny królewskiej. Mają także wspólne zainteresowania z królową Elżbietą. Jak informował w marcu „The Times”, George, Charlotte, a nawet mały Louis z zapałem ćwiczą jazdę konną w swoim domu w Norfolk, a ich postępami bardzo interesuje się prababcia.



Elżbieta II podobno na bieżąco otrzymuje od Williama i Kate relacje z lekcji na padoku, a dzieci ciągle dopytują, kiedy będą mogły wybrać się na konną przejażdżkę z „Gan Gan”, jak nazywają prababcię. Jak twierdzi „The Times”, najwięcej zapału do jazdy konnej przejawia księżniczka Charlotte, która podobno już jako roczna dziewczynka miała pierwszą lekcję na kucyku.