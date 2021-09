Tunel w Świnoujściu prawie gotowy. Kiedy zostanie otwarty?

To naprawdę epokowe wydarzenie; cieszymy się ogromnie, że tunel jest już praktycznie gotowy – powiedział na terenie budowy tunelu w Świnoujściu prezydent Andrzej Duda. Podziękował wszystkim, „którzy tę inwestycję finansują, którzy ją zaplanowali i wszystkim budowniczym”.

Prezydent podkreślił, że przez wiele lat obiecywano mieszkańcom Świnoujścia tunel pod Świną, ale nigdy tej inwestycji nie zrealizowano. – I oto teraz, proszę państwa, jest – powiedział Duda.



– To jest bardzo ważny dla nas wszystkich moment. Cieszymy się ogromnie. Oczywiście tutaj prace będą jeszcze trwały. Ten tunel na razie jest tunelem surowym, to są jeszcze długie prace. Prawdopodobnie otwarcia doczekamy się dopiero za rok, ale proszę państwa, już dosłownie za kilkadziesiąt godzin tunel będzie przewiercony – dodał prezydent.



Według niego, tunel będzie niesłychanie ważny przede wszystkim dla mieszkańców, ale także dla odwiedzających Świnoujście, bo „ułatwi życie, usprawni komunikację, poprawi możliwości zaopatrzeniowe”. – To jest naprawdę epokowe wydarzenie – ocenił prezydent.



Stwierdził też, „to jest także kwestia symboliczna, że tu będzie to połączenie z resztą naszego kraju”. – Dla mieszkańców tej części Polski to ma bardzo duże znaczenie, tak symboliczne, jak polityczne i strategiczne. Cieszę się, że ta inwestycja jest wreszcie po dziesięcioleciach zrealizowana; cieszę się, że obietnice są dotrzymywane – powiedział Duda.

źródło: TVP INFO, PAP

