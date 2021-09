Bandzior skradziony sprzed sklepu. W jego odnalezieniu pomogli policjanci

Nawet 5 lat pozbawienia wolności grozi 39-letniemu mężczyźnie, który ukradł sprzed sklepu w Szczecinie psa rasy amstaff. Dzięki pomocy policjantów pupil wrócił szczęśliwie już do swojego właściciela.

Policjanci dowiedzieli się o kradzieży psa za pośrednictwem Internetu. Skontaktowali się z jego właścicielem. Jak się okazało, mężczyzna przywiązał swojego amstaffa, który wabi się Bandzior, do słupa obok sklepu. Gdy wyszedł z zakupami, psa nie było.



Funkcjonariusze, powiadomieni o kradzieży, w czasie patrolu zauważyli mężczyznę, który szedł z psem odpowiadającym rysopisowi skradzionego amstaffa. Policja zawołała psa po imieniu, a zwierzę zareagowało.



Bandzior wrócił już do właściciela. Natomiast 39-letni mężczyzna, który go zabrał sprzed sklepu, poniesie konsekwencje swojego czynu. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.



