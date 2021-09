24 godziny hańby. Tusk i Budka milczą

Czy Donald Tusk i Borys Budka wyciągną konsekwencje po słowach Klaudii Jachiry, albo przynajmniej potępią jej haniebne słowa? – pytali przez całą środę politycy Zjednoczonej Prawicy. Chodziło o atak na Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego i nazwanie go „faszystą”. Chociaż od wpisu posłanki minęła ponad doba, Platforma dalej nie zajęła stanowiska w tej sprawie. Co ciekawe, gdy wcześniej Jachira wywoływała skandale, władze PO bywały bardziej zdecydowane.

„Faszysta i antysemita (ot, błędy młodości) wynoszony na ołtarze przez obrońców pedofili (kto nie ma pokus?) podczas stanu wyjątkowego – do obejrzenia na wszystkich kanałach” – napisała na Twitterze Klaudia Jachira.



Wielu polityków oceniało, że jest to element strategii Platformy Obywatelskiej dotyczący „piłowania katolików”. Inni wskazywali, że granica została przekroczona, więc Donald Tusk (jako szef Platformy Obywatelskiej) lub Borys Budka (szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej) zapewne szybko „odetną się” od słów kontrowersyjnej posłanki.



„Czy władze klubu zareagują?” – pytał Borysa Budkę wiceszef MSWiA Maciej Wąsik (PiS).



„Większość z nas jest oburzona kolejnym wpisem Klaudii Jachiry, tym razem wymierzonym w dobre imię kard. Stefana Wyszyńskiego” – dodawał poseł Bartłomiej Wróblewski (PiS). „By zatrzymać tę barbarię konieczna jest reakcja Donalda Tuska” – komentował.



„Czy władze Platformy, czyli Donald Tusk i Borys Budka wyciągną konsekwencje wobec ich posłanki Klaudii Jachiry, posługującej się językiem kłamstwa, pogardy i nienawiści wobec bł. kard. Stefana Wyszyńskiego – postaci pomnikowej w historii Polski i Kościoła powszechnego?” – dopytywał także Jerzy Polaczek (PiS).

Na reakcję władz PO liczyła m.in. europosłanka Solidarnej Polski Beata Kempa. „Gdyby bł. kard. Stefan Wyszyński żył, pewnie by ci powiedział, że swoim zachowaniem nie jesteś w stanie spowodować, żeby cię znienawidził” – zwróciła się do Klaudii Jachiry posłanka Parlamentu Europejskiego.



„To, co robisz pokazuje, że jesteś opętana nienawiścią. Popieram pozew, są granice. Reakcja Donalda Tuska powinna być jedna – Jachira poza klubem” – dodała.



Jej partyjny kolega poseł Mariusz Kałużny również wskazywał, że Jachira nie jest osobą przypadkową, tylko reprezentantką Koalicji Obywatelskiej, więc liderzy jej ugrupowania powinni zabrać w tej sprawie głos.



Niestety, chociaż od tych apeli minęła przeszło doba, władze PO milczą. Tymczasem to nie pierwszy skandal w wykonaniu parlamentarzystki z Warszawy. Wcześniej zamieściła ona na Twitterze zdjęcia wykonane przed pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, gdzie widnieje napis „Bóg Honor Ojczyzna”. Jachira stała przed monumentem trzymają transparent z napisem: „Bób, Hummus, Włoszczyzna, Vege”. Ówczesny lider PO zapewniał, że takie zachowanie już się nie powtórzy, a Jachira przeprosiła.

Większość z nas jest oburzona kolejnym wpisem @JachiraKlaudia, tym razem wymierzonym https://t.co/I7S5RFp9xA. w dobre imię kard. Stefana Wyszyńskiego�� By zatrzymać tę barbarię konieczna reakcja @donaldtusk i @Platforma_org. Czy nastąpi? Dopominajmy się‼️ https://t.co/KT0EUjSSRl — BartłomiejWróblewski (@bwroblewski) September 15, 2021

Czy władze @Platforma_org @donaldtusk @bbudka wyciągną konsekwencje wobec ich posłanki@JachiraKlaudia ,posługującej się językiem kłamstwa,pogardy i nienawiści wobec bł.Stefana Kard.Wyszyńskiego - postaci pomnikowej w historii Polski i kościoła powszechnego?! https://t.co/ILl9CoLjK0 — Jerzy Polaczek (@JerzyPolaczek) September 15, 2021

Gdyby Bł. Kard. S.Wyszyński żył, pewnie by Ci powiedział, że swoim zachowaniem nie jesteś w stanie spowodować, żeby Cię znienawidził. To, co robisz pokazuje, że jesteś opętana nienawiścią. Popieram pozew, są granice. Reakcja @donaldtusk powinna być jedna - Jachira poza klubem. https://t.co/dLnjyL1NsU — Beata Kempa (@BeataKempa_MEP) September 15, 2021

Skandaliczny atak p.Jachiry na Kard.Wyszyńskiego.

Kard.Wyszyński pisał do komunistów: ,,Nie jesteście w stanie sprawić abym Was znienawidził." pic.twitter.com/FJv8mTZqeu — Mariusz Kałużny (@m_kaluzny) September 15, 2021

Czy to stanowisko całego klubu KO i przewodniczącego Tuska? https://t.co/PbQ5Ahl8m2 — Wiktor Świetlik (@WiktorSwietlik) September 15, 2021