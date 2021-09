Czy będzie weto do ustawy medialnej? Jest komentarz prezydenta

Prezydent RP Andrzej Duda powiedział, że najważniejsze jest dla niego realizowanie konstytucyjnych obowiązków głowy państwa. Wskazał, że trzeba przeanalizować, czy proponowane rozwiązania są zgodne z zasadą swobody działalności gospodarczej oraz jak ich przyjęcie w Polsce może wpłynąć na decyzje zagranicznych inwestorów. – My ich absolutnie zniechęcać nie możemy – stwierdził, zdradzając, że milionowe inwestycje w naszym kraju planują m.in. kolejne firmy z USA i Korei Południowej.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji z dwiema poprawkami zgłoszonymi przez PiS oraz jedną poprawką Konfederacji 11 sierpnia, po czym ustawa trafiła do Senatu.



Tam Izba Wyższa odrzuciła nowelizację. Głosowało 93 senatorów, za było 53, przeciwko 37, od głosu wstrzymało się 3 senatorów. Projekt trafi więc teraz znów pod obrady Sejmu.



Zobacz także -> Senat odrzucił ustawę medialną. Co dalej?



Zapytany wprost przez polskatimes.pl, czy zawetuje ustawę medialną, Andrzej Duda odpowiedział, że najpierw musi ona trafić do prezydenta RP.



– To nie jest tylko kwestia stosunków polsko-amerykańskich. Oczywiście, one też mają znaczenie, bo to jest amerykański inwestor, ale przede wszystkim patrzę na kwestię moich obowiązków konstytucyjnych, bo to jest dla mnie najważniejsze – stwierdził.

#wieszwiecej Polub nas

Andrzej Duda dodał, że nawet obecnie trwają rozmowy ws. poważnych inwestycji w Polsce: „ogromnej firmy koreańskiej” i „wielkiej amerykańskiej”.



– Niech tylko te dwa przykłady pokażą, że naprawdę to są tysiące potencjalnych miejsc pracy. To są też znaczące przychody dla polskiego budżetu, choćby z podatków. To są poważne kwestie i my zagranicznych inwestorów absolutnie zniechęcać nie możemy – dodał prezydent.



Zobacz także -> TVN24 dostał holenderską koncesję na nadawanie



Ocenił, że należy sobie również zadać pytane, czy proponowane w parlamencie rozwiązania są zgodne z zasadą swobody działalności gospodarczej, którą mamy zapisaną w Konstytucji RP.



– Czy na pewno jest to zgodne z zasadą ochrony własności, którą mamy zapisaną w Konstytucji RP? Czy na pewno jest to zgodne z zasadą wolności słowa, którą mamy zapisaną w Konstytucji RP? I na te pytania ja sobie przede wszystkim odpowiadam jako prezydent RP, a kwestia naszych relacji na przestrzeni międzynarodowej jest w tym przypadku kwestią drugorzędną – powiedział Andrzej Duda.