Uprawiał z kobietą seks w centrum miasta. Jest wyrok sądu

Janusz W., który w zeszłym roku oddawał się wraz z partnerką miłosnym uniesieniom w centrum miasta, będzie musiał odpracować społecznie swoje igraszki – tak zdecydował Sąd Rrejonowy w Kościerzynie (woj. pomorskie). Do incydentu doszło na oczach przechodniów, a wszystko zarejestrowały kamery monitoringu.

Incydent miał miejsce we wrześniu 2020 roku w centrum Kościerzyny. Para uprawiała wtedy seks na jednej z ławek. Robili to na oczach przechodniów, którzy wezwali policję. Co gorsza, nagranie z tego zdarzenia trafiło do jednego z portali w Internecie.



Funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość kochanków. Kobieta przyznała się do udziału w zdarzeniu, mężczyzna –nie.



Wiosną tego roku 30-letnia Kamila H. Musiała zapłacić karę 500 złotych grzywny. 36-latek został przesłuchany przez policjantów. Nie zaprzeczał, że był wtedy na rynku, ale nie przyznał się do winy. Teraz jednak w jego sprawie zapadł wyrok.



– Sąd uznał obwinionego na winnego zarzucanego mu czynu i wymierzył mu karę 1 miesiąca ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym. Wyrok jest nieprawomocny – poinformował sędzia Łukasz Zioła, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Gdańsku.



