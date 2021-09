Atak „GW” ws. infolinii dla dzieci i młodzieży podczas pandemii. MEiN odpowiada

Minister Edukacji i Nauki w ramach działań profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, w tym następstw izolacji rówieśniczej spowodowanych stanem epidemii COVID-19, zlecił od początku nowego roku szkolnego 2021/2022 uruchomienie infolinii – informuje MEiN, odnosząc się do artykułu „Telefon Zaufania bez wsparcia”, który 15 września ukazał się na portalu wyborcza.pl. Autorka tekstu, Karolina Słowik zarzuca ministerstwu m.in. to, że fundację prowadzącą infolinię wybrano bez konkursu.

Redaktorka portalu wyborcza.pl powołując się na Oko.press zaznacza, że prowadzenie linii dla dzieci i młodzieży zostało zlecone fundacji Auxilium, kierowanej przez psychologa ks. Józefa Partykę, wykładowcę z KUL-u. „Fundację wybrano bez konkursu, na podstawie ustawy covidowej. Auxilium działa od 2019 roku i do tej pory prowadziło telefon zaufania oraz poradnię na terenie diecezji tarnowskiej. Jak podaje OKO.press, można tam skorzystać nie tylko z pomocy psychologów, ale też egzorcystów i doradców od naprotechnologii” – napisano na portalu „GW”.



Autorka artykułu „Telefon Zaufania bez wsparcia” zwróciła też uwagę, że „Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży, prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę pod numerem 116 111, wystartował w konkursie ministerstwa zdrowia na pięcioletnie finansowanie linii”. „Resort nie wyłonił jednak zwycięzcy, a konkurs unieważnił” – zarzuciła resortowi.





Zobacz także: Zmiany w psychiatrii dziecięco-młodzieżowej

Młodzież coraz częściej potrzebuje pomocy psychologicznej Młodzież w wieku 12-14 i 18-19 lat coraz częściej potrzebuje wsparcia. 90 proc. przypadków wiąże się z próbami samobójczymi i samookaleczeniami –... zobacz więcej

Ministerstwo Edukacji i Nauki odniosło się do artykułu red. Karoliny Słowik. „Celem infolinii jest profilaktyka problemów dzieci i młodzieży, w tym następstw izolacji rówieśniczej spowodowanych stanem epidemii COVID-19. Istotne jest również odpowiednie wsparcie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży w ramach prowadzenia przez specjalistów infolinii interwencyjno-informacyjnej: psychologów, psychoterapeutów, pedagogów i prawników. Pod bezpłatny numer telefonu 800 800 605 będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych” – podano w komunikacie prasowym.

Resort podziękował też „Fundacji Axilium, że podjęła się tego zadania”. „To bardzo ważne, aby infolinia działała także w tym roku szkolnym i takie było nasze założenie. Dotychczasowy usługodawca infolinii, nie był zainteresowany realizacją zadania. Do końca września br. Ministerstwo Zdrowia planuje rozstrzygnięcie konkursu na obsługę telefonu zaufania” – wyjaśniał MEiN.



Jak zaznaczono, „obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę do 31 grudnia br. realizuje współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt »Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci«. To ogólnopolski, bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, dostępny przez 7 dni w tygodniu. Jego zakres działań to m.in. wsparcie za pośrednictwem infolinii, obsługa wiadomości on-line oraz interwencja kryzysowa. Jak dodano, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę uczestniczy w procedurze konkursowej Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania »Centra Wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym w 2021 r.«.”



„Zlecenie zadania przez Ministra Edukacji i Nauki odbyło się na podstawie art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.). W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organ administracji publicznej może zlecać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 tej ustawy” – napisał MEiN w komunikacie.

#wieszwiecej Polub nas

Jak tłumaczono, „po analizie rynku organizacji, które mają doświadczenie w prowadzeniu pomocy w formie infolinii oraz możliwości realizacji zadania we wskazanym terminie, umowę podpisano z Fundacją Auxilium”.

Wyjaśniano także, że „o wyborze wykonawcy zadania publicznego zadecydowało doświadczenie oferenta w prowadzeniu zarówno poradni psychologicznej, jak i telefonu zaufania oraz wykwalifikowana kadra, która we wskazanym terminie będzie mogła udzielać pomocy – psychologowie, psychoterapeuci, pedagodzy i prawnicy”. Według umowy dotacja na to zadanie publiczne wynosi 171 184 zł.



Okres działań to 2 września - 31 października 2021 r. „W przypadku rozstrzygnięcia konkursu na »Centra Wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym w 2021 r.« działania infolinii będą realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, a Fundacja Auxilium zakończy realizację zadania” – przekazano.





Ministerstwo Edukacji i Nauki zaznaczyło, że „współpracuje z Ministerstwem Zdrowia w zakresie uruchomienia telefonu dla dzieci i młodzieży, którzy mogą skontaktować się ze specjalistami 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach”. Resort czeka teraz na rozstrzygnięcie konkursu w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 pn. „Centra Wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym w 2021 r.”