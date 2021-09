Seryjny podpalacz grasuje w Małopolsce? Płoną kolejne budynki

Minionej nocy na Powiślu Dąbrowskim (woj. małopolskie) spłonęły doszczętnie dwa budynki. Wszystko wskazuje na to, że to dzieło podpalacza, który od tygodni grasuje w tym rejonie – ocenia „Gazeta Krakowska”.

Dziennik wskazał, że pierwszy pożar wybuchł w środę około godziny 22 w Świebodzinie w gminie Bolesław. Gdy na miejsce przyjechały pierwsze zastępy straży pożarnej płonęła stara stodoła.





Wszystko wskazuje na to, że w obu przypadkach doszło do celowego podłożenia ognia. - Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza. Jednocześnie powołani zostaną biegli z zakresu pożarnictwa, których zadaniem będzie ustalić, w jaki sposób doszło do pożarów. Wszystko wskazuje na podpalenia – przyznaje asp. Ewelina Fiszbain, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

źródło: „Gazeta Krakowska"

Biegli ustalą, czy oba zdarzenia można łączyć z serią tajemniczych pożarów, do których dochodzi w okolicy już od pewnego czasu. Tylko w sierpniu na terenie gmin Olesno i Szczucin doszło do pięciu pożarów niezamieszkałych budynków. Wcześniej paliło się także w Ujściu Jezuickim, gdzie w czerwcu w płomieniach stanął również drewniany dom – przypomina „Gazeta Krakowska”.