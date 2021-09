„Amazonia Europy” ogłoszona rezerwatem biosfery [WIDEO]

UNESCO ogłosiło w środę transgraniczny obszar Mura-Drawa-Dunaj rezerwatem biosfery. Jak zaznacza organizacja ONZ, to pierwszy taki obszar, łączący pięć państw na świecie, który obejmuje największy i najlepiej zachowany system rzeczny w Europie Centralnej. Obejmuje on rzeki na terenie Austrii, Chorwacji, Węgier, Serbii i Słowenii. Ustanowienie tego rezerwatu ma na celu stworzenie modelu współpracy międzynarodowej w zarządzaniu dorzeczami.

Obszar ten obejmuje Rezerwat Biosfery Doliny Dolnej Mury (Austria), Transgraniczny Rezerwat Biosfery Mura-Drawa-Dunaj (Chorwacja i Węgry), Rezerwat Biosfery Bačko Podunavlje (Serbia) i Rezerwat Biosfery Rzeka Mura (Słowenia) – podaje UNESCO.



Na terenie tym mieszka około 900 tys. osób. Rezerwat zajmuje powierzchnię 931 820 ha wokół dopływów Dunaju, Mury i Drawy i rozciąga się od Alp przez Kotlinę Karpacką do podnóża gór Półwyspu Bałkańskiego oraz łączy sieć 13 obszarów chronionych. UNESCO określa ten teren „Amazonią Europy” – co czyni go największym chronionym obszarem rzecznym na tym kontynencie.

Organizacja ONZ podaje, że „ten unikalny system rzeczny zapewnia podstawowe usługi ekosystemowe i jest niezbędny do przetrwania charakterystycznych siedlisk i gatunków. Harmonizacja zrównoważonego zarządzania i ochrony różnorodności biologicznej ponad granicami nakreśla znaczący krok naprzód we współpracy międzynarodowej i dzieleniu się odpowiedzialnością, demonstrując gotowość Państw-Stron do myślenia globalnie i do wspólnego działania lokalnie”.

