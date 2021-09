Ziobro: Algorytm będzie wybierał sprawy dla sędziów

– Dokonaliśmy przełomowych zmian w zakresie cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości. Wprowadziliśmy algorytm, który jest podstawą systemu losowego wyboru spraw dla sędziów – oświadczył minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. – Wcześniej mógł decydować o tym prezes sądu lub szef wydziału. To prowadziło do nadużyć – wskazał.

– Nadużycia nie mogą się już zdarzyć, bo od 2018 roku o przyznawaniu spraw decyduje System Losowego Przydziału Spraw. Ten algorytm ma wiele zalet i przekazuje sędziom sprawy, biorąc pod uwagę ich obciążenie pracą – podkreślił minister.



Zbigniew Ziobro wskazał, że System Losowego Przydziału Spraw to jeden z wielu elementów reformy sądownictwa. – Już ponad 30 proc. spraw jest załatwianych elektronicznie. Zmiany dotyczące cyfryzacji i zmiany procedur przełożyły się na poprawę współczynnika załatwianych w sądach spraw – wskazał.



– W pierwszym półroczu na każde 100 spraw wpływających do sądów załatwiły one ponad 104 sprawy, czyli odrabiały zaległości. Ta poprawa jest teraz największa od roku 2012 i jest na pewno też związana z szerokimi zmianami w zakresie informatyzacji – tłumaczył szef resortu sprawiedliwości.

źródło: TVP Info

Minister zwrócił uwagę na przeszkody. – Mimo wielu problemów, na przykład strajku włoskiego, który prowadzi część sędziów i mimo wojny prowadzonej przez totalną opozycję wspieraną przez Unię Europejską,– argumentował.– Słyszeliśmy katastroficzne wizje, że system się zawali przez losowe przyznawanie spraw. Tymczasem już kilkanaście milionów spraw w ten sposób zostało przydzielonych. To rozwiązanie służy uczciwości procesu, bo maszyna robi to bez udziału człowieka – podkreślił Ziobro.