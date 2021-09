16-letni Syryjczyk chciał wysadzić synagogę. Został zatrzymany

Według informacji tygodnika „Spiegel”, po dużej akcji policja w Hagen zatrzymała 16-letniego Syryjczyka, który miał przygotować atak bombowy. Jego celem miała być znajdująca się w tym mieście synagoga. Policja miała dowiedzieć się o planowanym ataku od zagranicznej służby wywiadowczej.

O zatrzymaniu poinformował w czwartek minister spraw wewnętrznych Nadrenii Północnej-Westfalii Herbert Reul. – Młody człowiek został aresztowany – powiedział Reul agencji DPA.



Reul dodał również, że „istniało niebezpieczeństwo ataku na synagogę w Hagen”.





Bomba domowej roboty

„W środę wieczorem w Urzędzie Bezpieczeństwa Państwowego w Hagen pojawiła się informacja, że w najbliższym czasie dojdzie do ataku na synagogę. Według śledczych, miała zostać użyta tzw. USBV, czyli bomba domowej roboty” – pisze w czwartek dziennik „Bild”.Według informacji gazety,Śledztwo doprowadziło funkcjonariuszy do młodego człowieka, który mieszka ze swoim ojcem w Hagen.Według „Bilda”Najwyraźniej do ataku miało dojść w dniu święta żydowskiego, Jom Kippur, Dzień Pojednania. W tym roku Żydzi obchodzą swoje święto 15 i 16 września.W środę wieczorem policja w Dortmundzie poinformowała na Twitterze, że otrzymała informację o możliwym zagrożeniu w synagodze w mieście Hagen na zachodzie kraju.