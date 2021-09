Skandaliczne zachowanie Brauna w Sejmie. Groził Niedzielskiemu: Będziesz wisiał! [WIDEO]

Będziesz pan wisiał! – powiedział z mównicy sejmowej poseł Konfederacji Grzegorz Braun do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Poseł został wykluczony z obrad. Rok temu polityk groził śmiercią innemu ministrowi, a w 2012 r. proponował rozstrzeliwanie dziennikarzy.

W czwartek Sejm kontynuuje posiedzenie. Posłowie wysłuchali m.informacji bieżącej w sprawie stanu wyjątkowego w służbie zdrowia.



Polityk apelował o postawienie ministra zdrowia przed Trybunałem Stanu „kiedy Rzeczpospolita wróci do z całą swoją mocą i majestatem”.



– Ten akt oskarżenia będzie zawierał informacje o stu kilkudziesięciu tysięcy zgonach nadmiarowych, będzie też mówił, że o 30 proc. wzrosła liczba zamachów samobójczych wśród dzieci i młodzieży. To są straty wojenne. Ludzie, którzy odpowiadają za te straty wojenne, są zbrodniarzami wojennymi – powiedział przedstawiciel Konfederacji.



– Zbrodniarze wojenni w kategoriach norymberskich, to niekoniecznie ludzie, którzy strzelają z rewolweru w potylice i spychają ich do dołu z wapnem w Palmirach, czy w Katyniu. To w myśl Kodeksu karnego są ludzie, którzy stwarzają okoliczności, w których ludzie giną. A oni giną masowo – mówił.





Braun do Niedzielskiego: Będziesz wisiał

Kiedy posłowi skończył się czas wypowiedzi, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska wyłączyła mu mikrofon. Wtedy Braun zaczął grozić ministrowi Niedzielskiemu. –– mówił.– Panie pośle jak się pan w sejmie zachowuje, to jest wielki skandal – zareagowała wicemarszałek Kidawa-Błońska i– Musimy zaprotestować wszyscy jak tu siedzimy. Nie zgadzam się w wielu sprawach z panem ministrem, ale będę pana bronił przed takimi tekstami – mówił szef PSL Władysław KosIniak-Kamysz.– Panie pośle Braun, nie wolno nigdy wobec nikogo tak mówić. To jest groźba karalna.– dodawał Kosiniak-Kamysz.Politycy PiS, KO, Lewicy i PSL wyrazili oburzenie słowami posła Brauna. Zaapelowali, by przeprosił ministra zdrowia.

To nie pierwsze groźby, jakie padły z ust Grzegorza Brauna. We wrześniu 2012 roku mówił o rozstrzeliwaniu dziennikarzy „Gazety Wyborczej” i TVN.



– To jest kolejny przesąd polskiej inteligencji, pacyfizm. Wiara w to, że tu można cokolwiek załatwić, jak nie zostaną wyprawieni na tamten świat w sposób nagły, drastyczny i nieprzyjemny. No powiedzmy, wziąłbym tak z tuzin redaktorów „Gazety Wyborczej”, ze dwa tuziny pracowników drugiej gwiazdy śmierci, centralnej dzisiaj, TVN-u, nie wspominam oczywiście o etatowych zdrajcach i sprzedawczykach, którzy zawsze nimi byli (...)., no jeżeli się tego nie rozstrzela, co dziesiątego, to znaczy, że hulaj dusza piekła nie ma – mówił Braun.



– Skoro nie jest karana karą główną zdrada państwa, no to jest popyt, to jest rynek na zdradę i zaprzaństwo. Ja oczywiście rozumiem, że nawet jak niestety byśmy się tu skrzyknęli, moglibyśmy tego wieczora nie za wiele dokazać na latarniach okolicznych – powiedział Grzegorz Braun.