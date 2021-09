Remake słynnego „Bodyguarda” z Whitney Houston i Kevinem Costnerem

Portal „Variety” poinformował, że studio Warner Bros. szykuje się do nakręcenia nowej wersji kultowego „Bodyguarda” z 1992 roku. Romantyczno-sensacyjna produkcja z Whitney Houston i Kevinem Costnerem była wielkim hitem kasowym, a ścieżka dźwiękowa z tego filmu została jednym z najlepiej sprzedających się soundtracków w historii kina. Scenariusz nowej wersji filmu napisze nominowany do nagrody Tony dramaturg, Matthew Lopez („Newsroom”).

Jednym z producentów nowej wersji „Bodyguarda” będzie Lawrence Kasdan – scenarzysta i producent oryginalnego filmu. Nie wiadomo, kto wystąpi w rolach głównych. O projekcie tego remake'u mówi się w Hollywood co najmniej od 2011 roku i przez ten czas spekulowano o różnych potencjalnych odtwórcach ról głównych. Mowa była o m.in. duetach Chris Hemsworth i Tessa Thompson oraz Channing Tatum i Cardi B. Co ciekawe, scenariusz filmu powstał jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku. Został napisany z myślą o tym, że role główne zagrają Steve Mc'Queen i Diana Ross.





Co się dzieje w filmie?

#wieszwiecej Polub nas

Bohaterem filmu „Bodyguard” jest renomowany ochroniarz i były agent CIA, Frank Farmer (Kevin Costner). Jednym z jego kolejnych zleceń jest ochrona popularnej piosenkarki i aktorki, Rachel Marron (Whitney Houston).

Ile zarobił film?

źródło: pap

Film wyreżyserowany przez Micka Jacksona zarobił w kinach na całym świecie przeszło 400 milionów dolarów.Znalazły się na niej takie hity jak m.in. „I Will Always Love You”, „I'm Every Woman” czy „I Have Nothing”. „Bodyguard” został również nominowany do Złotych Malin w siedmiu kategoriach, w tym dla najgorszego filmu, aktora i aktorki.Największy dotychczasowy sukces Matthew Lopeza to sztuka „The Inheritance” („Dziedzictwo”) wystawiona w 2018 roku w londyńskim teatrze Young Vic. Została tam określona mianem najważniejszej amerykańskiej sztuki stulecia.