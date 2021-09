Ogromne fundusze na „Laboratoria Przyszłości”. Prof. Ryba: Chodzi o kształcenie ekspertów

Drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty i inny nowoczesny sprzęt, w tym do nagrań, trafi do szkół podstawowych w całym kraju w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, na którego realizację przeznaczono miliard złotych – poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jak ocenił w rozmowie z portalem tvp.info prof. Mieczysław Ryba, program ten zapewni „praktyczny wymiar nauczania”. Zaznaczył też, że „może inspirować te osoby, które w przyszłości będą profesjonalnie zajmować się” nowoczesną technologią.

– Tu mamy ten wymiar praktyczny nauczania, a nie ściśle teoretyczny – powiedział dla portalu tvp.info politolog i historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, komentując program „Laboratoria Przyszłości”.



– Wiemy, że technika i technologia idą bardzo do przodu. Wiemy, że wiele rzeczy, które jeszcze kiedyś były ekskluzywne dzisiaj stają się przedmiotami codziennego użytku, więc zapoznawanie dzieci z tymi najnowocześniejszymi osiągnięciami przystosowuje je do życia; po drugie może inspirować te osoby, które w przyszłości będą się tym profesjonalnie zajmować – zauważył prof. Ryba.



Ocenił też, iż „to, że się ministrowi udało wywalczyć specjalne środki na taki cel, to jest rzecz chwalebna”. – Pytanie jest tylko, czy zostanie to docenione przez tych, którzy są jego nieustannymi krytykami – dodał.





Profesor z KUL-u przyznał, że kształcenie uczniów w danej dziedzinie od najmłodszych lat może pozwolić im na stanie się ekspertami wysokiej rangi. –, więc tutaj jest rzecz podobna. Oczywiście kontakt z tym światem może zainspirować niektórych o wysokich talentach do tego, żeby rzeczywiście wchodzili na najwyższy poziom takiego życia technologii, informatyki czy tych dziedzin, które są przodujące pod względem innowacyjności w świecie – zaznaczył prof. Mieczysław Ryba.

– Oto ogłaszamy program rządowy „Laboratoria Przyszłości”. Program wartości miliarda złotych na „Laboratoria Przyszłości”, na kompetencje przyszłości naszych dzieci, na nowoczesny sprzęt, który trafi do wszystkich szkół podstawowych – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w środę na wspólnej konferencji z pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech Justyną Orłowską, która jest także pełnomocnikiem ministra edukacji i nauki do spraw transformacji cyfrowej.



– To największa tego typu inwestycja w unowocześnienie polskiej szkoły, w unowocześnienie polskiej edukacji, w kompetencje przyszłości naszych dzieci – podkreślił szef MEiN. Dodał, że to wsparcie edukacji ponad 3 mln uczniów.



–„Laboratoria Przyszłości” trafią do wszystkich szkół, które będą tego chciały, a zatem również do tych szkół, które mają mniej niż 100 uczniów. Także te małe szkoły w niewielkich miejscowościach mają szansę, jeśli tylko się zgłoszą – poinformował Czarnek.

Wskazał, że ogłoszona inicjatywa zakłada, że jeszcze w tym roku organy prowadzące szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymają środki finansowe na zakup środki przynajmniej nowoczesnych narzędzi, takich jak drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, kamery, sprzęt do nagrań.

– Polski rząd postawił sobie zadanie, by nie wracać do szkoły sprzed pandemii (...). Wracamy do szkoły z nowoczesnym sprzętem – powiedziała Orłowska. Podała, że katalog sprzętu, który może trafić do szkół liczy 150 pozycji i nie jest zamknięty, można zgłaszać propozycje, o co może być rozszerzony. Konsultacje potrwają do 30 września.



Aby otrzymać wsparcie, szkoły będą zgłaszać się do swoich organów prowadzących, które następnie wystąpią do właściwego wojewody o przyznanie wsparcia. We wnioskach szkoły i samorządy będą podawać jedynie podstawowe dane, a cały proces będzie odbywał się elektronicznie. Wnioski rozpatrywane będą (a wsparcie przyznawane) na bieżąco, tak, aby środki finansowe trafiły do szkół tak szybko jak to możliwe.



Jak podaje MEiN środki w pierwszej kolejności dla szkół prowadzonych przez samorządy, a następnie także szkół niepublicznych.





Wsparcie będzie przyznawane w zależności od wielkości szkół: do 30 tys. zł – w przypadku szkół do 100 uczniów; do 60 tys. zł – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów; do 70 tys. zł – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów; 300 złotych na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów.

Przekazywane będzie w całości z góry, bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Jednocześnie, co najmniej 60 proc. wsparcia otrzymanego przez dany podmiot planowane jest do wydatkowania do końca 2021r. a nie więcej niż 40 proc. – w 2022 r. Zgodnie z planem, wnioski przyjmowane będą między początkiem października a połową listopada. Obowiązek udostępniania sprzętu uczniom przez szkoły wejdzie w życie od roku szkolnego 2022/2023.



Program „Laboratoria Przyszłości” realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.



Inicjatywa będzie obsługiwana przez specjalną stronę internetową dostępną pod adresem gov.pl/laboratoria. Za jej pośrednictwem możliwe będzie składanie wniosków i sprawozdań oraz zapoznawanie się z najważniejszymi informacjami, w tym z katalogiem wyposażenia.





Odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące programu „Laboratoria Przyszłości” udzieli infolinia dostępna pod numerem +48 22 500 144, która działa w godzinach 6.00-20.00 od poniedziałku do piątku i 8.00-18.00 w soboty i w niedziele.