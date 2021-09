Afera Arlegu i wzburzenie Kropiwnickiego. Dziennikarz: Dlaczego się pan tak denerwuje?

Uważa pan, że to jest dzisiaj naprawdę najważniejszy temat w Polsce? – pytał wzburzony poseł PO Robert Kropiwnicki prowadzącego audycję w RMF FM Roberta Mazurka. Parlamentarzysta był pytany o aferę Arlegu i o zawiadomienie do CBA, jakie na Kropiwnickiego złożono ws. jego oświadczeń majątkowych.

Poseł Kropiwnicki był gościem radia RMF FM. Polityk pytany był o wniosek, jaki w jego sprawie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego złożył poseł PiS Krzysztof Sobolewski.



Przypomnijmy, Sobolewski zawnioskował do CBA o przeprowadzenie kontroli rzetelności i prawdziwości oświadczeń majątkowych posła Kropiwnickiego.





Kolekcjoner mieszkań

„W związku doniesieniami medialnymi o pobieranych wynagrodzeniach, stanie majątkowym i składnikach majątkowych pana posła na Sejm Roberta Kropiwnickiego, wnoszę oposła na Sejm RP Roberta Kropiwnickiego z dnia 7 maja 2020 r. oraz uprzednio składanych oświadczeń majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznych” – brzmi fragment pisma do CBA.Chodziło o wywiad w RMF FM, gdzie Kropiwnicki pytany o to, czy jest „kolekcjonerem“mieszkań, odparł, że „raczej inwestorem”. Na uwagę dziennikarza, że ma dziewięć mieszkań, Kropiwnicki odparł, że jest posłem zawodowym od 2015 r., a wcześniej pracował w spółce,

– Jestem posłem zawodowym dopiero od 2015 r., wcześniej długo pracowałem, byłem posłem niezawodowym i pracowałem w spółce, w której zarabiałem dużo lepiej niż poseł – mówił Kropiwnicki. Poseł KO dodał, że była to spółka samorządowa, w której pracował 12 lat i to wtedy odłożył pieniądze na zakup mieszkań.





Kropiwnicki: Nie mam nic do ukrycia

W czwartek polityk pytany, czy CBA sprawdziło to zawiadomienie odparł, że o to trzeba pytać Biuro. – Uważam, że CBA sprawdza co roku nasze oświadczenia, a wtedy było zapotrzebowanie polityczne na tę działalność.– zaznaczał parlamentarzysta.Prowadzący rozmowę Robert Mazurek pytał swojego gościa o aferę Arlegu i o byłą partnerkę polityka Dorotę Struską, „której firma dostała kilkaset tysięcy złotych z agencji Arleg”, którą zarządzał wówczas właśnie Kropiwnicki.– Wszystko pan pomieszał, nie ma pan o tym zielonego pojęcia – odparł dziennikarzowi polityk. Redaktor zapytał go więc, dlaczego się tak denerwuje, skoro zapewnia, że nie ma nic do ukrycia.

– Uważa pan, że to jest dzisiaj naprawdę najważniejszy temat w Polsce? – pytał Kropiwnicki i żalił się, że rozmowa wraca do tematu sprzed kilku lat.



– Próbuje pan wracać do spraw sprzed siedmiu lat, które były wielokrotnie sprawdzane i z których nic nie wynikało. Były wtedy doniesienia do prokuratury i nic z tego nie wynika. Sprawa jest dawno zamknięta – przekonywał poseł PO.



– Pan tak uważa, ja chętnie wpadnę do pańskiej audycji i odpowiem na pana pytania. Natomiast na razie, jeśli pan mi pozwoli, to ja chcę tę sprawę zamknąć – odpowiedział mu Mazurek.



Wtedy dziennikarz mógł przypomnieć aferę Arlegu. – Arleg, agencja samorządowa kierowana przez Kropiwnickiego, w 2013 roku ogłasza przetarg na doradztwo, do przetarg startuje jedno konsorcjum, właścicielem firmy w tym konsorcjum jest Dorota Struska, była partnerka Kropiwnickiego, wpływa jedna oferta i ona wygrywa – mówił Mazurek.



Kropiwnicki stwierdził na to, że dziennikarz „gada głupoty” i wszystko miesza. – Ona nie jest właścicielem, tylko mniejszościowym udziałowcem, nigdy nie uczestniczyła w zarządzaniu tej firmy i nie ma o tym zielonego pojęcia. Pan strasznie brzydko manipuluje – mówił gość audycji. – Zamiast mnie oskarżać niech pan wyjaśni – odparł mu Mazurek.

Gdzie pracował Kropiwnicki i ile zarabiał?

od 2002 pracował w Agencji Rozwoju Regionalnego Arleg. Rok później został prezesem – opisywał portal legnica.naszemiasto.pl. Jak wskazywali dziennikarze,W grudniu 2010 roku trafił do Sejmu w miejsce Janusza Mikulicza. Kilka miesięcy później,. Jak tłumaczył, ciężko mu było łączyć tę funkcję z obowiązkami posła. Posłem zawodowym wówczas jeszcze nie został. Krótko po tym otrzymał inną posadę w tej samej samorządowej spółce: dyrektora zarządzającego.

W 2014 roku „Gazeta Wyborcza” opisała aferę, która – jak mówiły tytuły artykułów dziennika – groziła końcem PO w Legnicy.





Afera w Arlegu. „Kumoterstwo”

Kropiwnicki: Przeszliśmy na czerwonym, ale ulica była pusta

Dziennikarze cytowali polityków tej partii, którzy o sposobie zarządzania spółką przez Kropiwnickiego i nowego prezesa (, wówczas także wiceprzewodniczący PO w Legnicy) mówili: kumoterstwo i łamanie dobrych obyczajów. Kropiwnicki był wówczas także szefem powiatowych struktur Platformy.„Gazeta Wyborcza” wskazywała, żeJak skończyła się cała afera?Sąd koleżeński PO choć odstąpił od wymierzenia kary wobec Kropiwnickiego i Rabczenki, to uznał część zarzutów wobec nich za zasadne – opisywała „Polska Times”. – Jest bardzo dobrze. Sąd nie uznał naszej winy, oddalił zarzuty. Stwierdził, że to jest tak, jakbyśmy przeszli przez ulicę na czerwonym świetle, ale wtedy, gdy była ona pusta – cieszył się z werdyktu Kropiwnicki.

Nieprawidłowości w Arlegu wykazała jednak kontrola zlecona przez Urząd Marszałkowski.





Kilkadziesiąt tysięcy złotych do partnerki posła PO

źródło: portal tvp.info, rmf fm

„Wykazano, że szefostwo spółki przy organizacji przetargów nie zapewniło równego traktowania potencjalnych wykonawców. W wyniku tego konkursy wygrywały firmy powiązane w różny sposób z szefostwem spółki. Chodzi głównie o Dorotę Struską, prywatnie partnerkę życiową posła Roberta Kropiwnickiego, dyrektora spółki ARLEG” – relacjonowała „Gazeta Wrocławska”.W dokumentach pokontrolnych wskazano też, że Struska dostawała kolejne pieniądze od samorządowej spółki za wynajmowanie przez firmę powierzchni biurowych, które są jej własnością.