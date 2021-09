Siemoniak zapewnia, że PO „nigdy nie była za likwidacją szpitali”

Platforma Obywatelska nigdy nie była za likwidacją szpitali – przekonywał w Polskim Radiu wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak. Tezie tej przeczą wypowiedzi marszałka Tomasza Grodzkiego o „radykalnym zmniejszeniu liczby szpitali” jako o pomyśle na poprawę jakości służby zdrowia w Polsce oraz taśmy z Bartoszem Arłukowiczem, byłym minister zdrowia w rządzie PO-PSL.

Tomasz Siemoniak w czwartek był gościem „Sygnałów dnia” w Programie Pierwszym Polskiego Radia. Polityka Platformy Obywatelskiej był pytany o sobotnią konwencję jego partii i o to, czy przedstawiony zostanie program dotyczący służby zdrowia.





Grodzki o likwidacji szpitali

W tym kontekście prowadzący audycję dopytywał Siemoniaka o słowa marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego (PO), które padłu podczas Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie, organizowanego przez Rafała Trzaskowskiego.Przypomnijmy, jedno z pytań dotyczyło uzdrowienia systemu ochrony zdrowia – jaki pomysł ma na to Grodzki, prywatnie lekarz. Marszałek odpowiedział, że powinniśmy wziąć przykład z Danii, która – po przeprowadzeniu ankiety społecznej –i odbiło się to bardzo korzystnie na jakości usług medycznych w tym kraju.Grodzki opowiedział, jak w ciągu kilkunastu lat w Danii zdecydowano się zmniejszyć liczbę szpitali ze 132 (na ok. 5 mln mieszkańców Danii) do 16. – Zobaczcie: 16 szpitali na 5 milionów, to w Polsce powinno być 130 około na 40 mln. A jest prawie tysiąc – bez ludzi, bez sprzętu i jak tak będzie dalej, to nic z tego nie będzie – przekonywał marszałek.

Siemoniak komentuje słowa marszałka

Taśmy z Arłukowiczem

– To nie jest program Platformy – mówił Siemoniak odnosząc się do słów Grodzkiego. –Za naszych rządów liczba oddziałów szpitalnych, łóżek wzrosła, za rządów PiS zmalała. Tutaj statystyki są bezwzględne. Marszałek Grodzki powtórzył tylko to, co wiceminister zdrowia z PiS-u pani Szczurek-Żelazko kilka lat temu powiedziała. To jego autorskie spojrzenie, trochę wyrwane z kontekstu – przekonywał.W jego ocenie PO jest za tym, „żeby liczba szpitali, oczywiście należy ją być może dostosowywać do jakichś zadań, natomiast każdy obywatel powinien mieć w bliskiej odległości, w powiecie, w stolicy powiatu po prostu szpital”.O propozycji likwidacji szpitali mówił też na taśmach ujawnionych przez portal tvp.info inny polityk Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz – przez 3,5 roku minister zdrowia w rządzie PO-PSL.Na czele resortu stał najpierw za rządów Donalda Tuska, później Ewy Kopacz. Gdy zasiadał w gabinecie Donalda Tuska, proponował m.in. likwidację części szpitali.

– Chłopie, ku***a, masz tych szpitali co drugą ulicę. Zamknij cztery – miał powiedzieć marszałkowi województwa małopolskiego Markowi Sowie, co wynika z nagrań zarejestrowanych w restauracji Sowa i Przyjaciele, które portal tvp.info ujawnił trzy lata temu.



– Nie chcę przegadać całego wieczoru o szpitalach, bo też chcę odsapnąć. Ty pewnie też. Ale powiem ci tylko jedno: to, co wyprawiają te chłopaki, przekracza wszelkie granice rozsądku – tak prośby o dodatkowe fundusze na służbę zdrowia komentował, gdy kierował resortem.