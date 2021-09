Kłamstwo Soku z Buraka o prezesie PiS. Administrator przesłuchany w Brukseli

Marcin Mycielski, działacz Fundacji Otwarty Dialog i KOD, były korespondent „Gazety Wyborczej”, zarządzający hejterską stroną Sok z Buraka, został przesłuchany przez brukselską policję ws. kłamliwego wpisu o szczepieniu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

O przesłuchaniu w siedzibie brukselskiej policji Mycielski poinformował w mediach społecznościowych. Czynności tamtejszej policji są efektem zawiadomienia organów ścigania po wpisie na profilu Sok z Buraka, którego autor stwierdził, że prezes PiS Jarosław Kaczyński zaszczepił się na koronawirusa poza kolejnością. Jak wiadomo, jest to kłamstwo.



Administrator hejterskiego profilu Sok z Buraka w mediach społecznościowych, Mycielski jest oburzony, że w wyniku wrzuconego do sieci kłamstwa prowadzone są działania prawne. Jak mówi, ma przez to duże kłopoty.



– Skutek tego uboczny jest taki, że kiedy nakaz dochodzeniowy wpłynął do Belgii, bank mi wypowiedział umowy, zamknęli mi wszystkie konta, usługi, karty, ubezpieczenie – żali się mężczyzna. Jak mówi, jest na czarnej liście jednego z największych banków, „bo się wystraszyli”.



– Kiedy widzą lampkę, że się zapala, to z automatu wypowiadają wszystkie umowy i wpisują taką osobę na czarną listę – dodaje.

Sok z Buraka był przestrzenią, gdzie powstały setki hejterskich i kłamliwych wpisów. Większość z nich dotyczyła polityków Prawa i Sprawiedliwości; treści uderzały też w Kościół katolicki i dziennikarzy TVP.



Codziennie generowanych tam było od kilku do kilkudziesięciu nienawistnych wpisów i grafik. Wiele dotyczyło katastrofy smoleńskiej z 2010 r. Znaczną przestrzeń na stronie poświęcono manipulacji przed wyborami samorządowymi i parlamentarnymi. Przypisywało się tam politykom i dziennikarzom wypowiedzi i sytuacje, które faktycznie nigdy nie miały miejsca.



Autorzy nienawistnych wpisów kłamali o rzekomej aborcji posłanki Małgorzaty Wassermann. Posługiwali się zmyślonymi cytatami Magdaleny Ogórek o pedofilii wśród księży czy słowami o rodzeniu zdeformowanych dzieci, przypisywanymi fałszywie innym dziennikarzom.



W marcu portal tvp.info ujawnił rozmowy mecenasa Romana Giertycha z Mariuszem Kozak-Zagozdą, który jest twórcą i administratorem Soku z Buraka. Z treści rozmów wynika, że za politycznymi atakami, jakie ukazywały się na tej znanej z języka nienawiści i kolportowania nieprawdziwych informacji stronie, stoi też Roman Giertych.