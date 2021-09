Trzaskowski lepszą alternatywą dla PO niż Tusk?

Gdyby to Rafał Trzaskowski a nie Donald Tusk szefował Platformie Obywatelskiej, wówczas partia mogłaby liczyć na wyższe poparcie – tak wynika z badania pracowni Social Changes dla wpolityce.pl.

Były premier Donald Tusk wrócił do polskiej polityki na początku lipca, by objąć schedę po Borysie Budce i na powrót pokierować Platformą Obywatelską. Na stanowisko to aspirował wtedy wiceszef tej partii i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. – Ja jestem gotów wziąć odpowiedzialność za Platformę Obywatelską – mówił Trzaskowski.



Przypomnijmy, Trzaskowski na konwencji PO, na której ogłoszono powrót Tuska, był słuchaczem, który na słowa nowego przewodniczącego reagował najmniej entuzjastycznie. Po zakończeniu spotkania Trzaskowski nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy i szybko udał się do samochodu mówiąc, że jedzie na szczepienie.



Jak się okazuje, gdyby to jednak Rafał Trzaskowski został szefem PO, wówczas partia mogłaby liczyć na wyższe poparcie niż z Tuskiem na czele. Pokazują to wyniki nowego sondażu parlamentarnego dla wpolityce.pl, przeprowadzonego przez Social Changes.

Uczestnikom badania zadano pytanie, na którą partię zagłosowaliby w wyborach, gdyby szefem PO był Trzaskowski, a wybory odbywał się w najbliższą niedzielę.



W badaniu tym pozycję lidera niezmiennie utrzymuje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 36 proc. W porównaniu do zwykłego sondażu (bez zakładanej zmiany w szefostwie PO) formacja ta traci jeden punkt.



Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, która z Trzaskowskim na czele notuje dwa punkty procentowe więcej i może liczyć na aż 29 proc. poparcia.



Podium zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni, której sympatycy wydają się nie mieć względu na to, kto szefuje Platformie. 10 proc. wskazało na Konfederację, 6 proc. na Lewicę, po 2 proc. wskazało na PSL, Kukiz’15 I Porozumienie.