Fatalne wieści dla Szymona Hołowni. Są wyniki badania

PiS utrzymuje 10-punktową przewagę nad Koalicją Obywatelską – wynika z sondażu Social Changes na zlecenie wpolityce.pl. Formacją, która traci najwięcej, jest Polska 2050 Szymona Hołowni. Do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, na największe poparcie mogłoby liczyć Prawo i Sprawiedliwość.



W nowym badaniu na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 37 proc. respondentów; bez zmian w porównaniu z poprzednim sondażem tego portalu.



Na drugą w zestawieniu Koalicję Obywatelską głosować chce 27 proc. badanych, co oznacza wzrost o 1 pkt. proc.



Na trzecim miejscu znalazła się słabnąca Polska 2050 Szymona Hołowni, którą wskazało 12 proc. biorących udział w badaniu. To spadek o aż 4 pkt. proc.

Konfederację popiera 9 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 2 punkty. Lewica traci 1 punkt i notuje poparcie na poziomie 7 proc. Polskie Stronnictwo Ludowe popiera 2 proc. badanych – co oznacza spadek o 1 punkt.



Również 2 proc. respondentów wskazało na Kukiz‘15 – wzrost o 1 punkt. Na Porozumienie chciałoby oddać głos 2 proc. badanych – co oznacza wzrost o 1 punkt.



O 9 punktów spadła deklarowana – do 62 proc.



Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1063 osób w dniach od 10 do 13 września 2021 roku.