Absurdalne żądania unijnego komisarza. Jest odpowiedź z rządu

Premier skorzystał z uprawnień wynikających z konstytucji i nie ma planów, aby się z tego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego wycofywać – poinformował w programie „#Jedziemy” rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się do żądań komisarz ds. sprawiedliwości Didiera Reyndersa.

KPO. Rzecznik rządu o działaniach KE

– Wszystkie uwagi techniczne, robocze i negocjacje, które prowadziliśmy z Komisją Europejską ws. KPO,– przyznał polityk. Jak dodał, strona polska czeka teraz na ruch KE, która powinna zgodnie z procedurami lada dzień je zaakceptować.– Jak widać, biurokracja w Brukseli nie śpieszy się z wieloma aspektami, również z tym – dodawał. – Wszystkie uwagi, które zgłaszała KE, zostały przenegocjowane i wdrożone i powinien być zaakceptowany ten dokument lub zgłoszone ostateczne poprawki – mówił.

Pytany, czy nie ma więc listy rzeczy, które KE chce, aby znalazły się w polskim KPO, a nie zostały wdrożone i jeszcze Polska z tym zwleka Müller odparł, że „na wczoraj wszystkie uwagi były wdrożone i takiej listy nie było”.



– Powinno być teraz tak, że Komisja przekazuje ten dokument do zaakceptowania już przez Radę Unii Europejskiej, bo te negocjacje w sensie technicznym się skończyły – zaznaczał dodając, że liczy na to, że „po tym festiwalu w PE przejdziemy wreszcie do merytorycznych dyskusji”.





Pytania o żądania Reyndersa

źródło: TVP Info

Polityk był też pytany o żądania komisarza ds. sprawiedliwości Didiera Reyndersa, który chce, by premier Mateusz Morawiecki wycofał z TK swoje pytanie dotyczące– To pokazuje jaki niestety jest ten proces podejmowania decyzji w UE i przekonanie o omnipotencji UE, jak to w negatywny sposób się zmienia w naszej wspólnocie. Kompetencja premiera do złożenia wniosku do TK wynika z polskiej konstytucji, która jest nad prawem unijnym, podobnie jak w innych krajach. Premier nie ma planów, aby się z tego wniosku wycofywać – wskazał.