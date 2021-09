Mimo wystąpienia grypy ptaków w Polsce, produkcja drobiarska rozwija się dynamicznie. Produkcja kurcząt rzeźnych wróciła do poziomu sprzed epidemii – powiedziała PAP dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz Katarzyna Gawrońska.

Jak zauważyła, branża potrzebowała tylko dwóch miesięcy, by poziomy produkcji żywca kurcząt rzeźnych wróciły do normy sprzed pojawienia się wirusa.





Trudno o mięso kurcząt

– W szczycie likwidacji stad związanych z grypą ptaków wielu obserwatorów uważało, że ze względu na wypadnięcie z rynku znacznej części sektora reprodukcyjnego brojlerów kurzych będzie bardzo trudno o żywiec kurcząt i w konsekwencji o mięso. Pojawiały się nawet prognozy bardzo istotnych zwyżek cen. Tymczasem dane o wylęgach piskląt w lipcu pokazują, że potencjał produkcyjny wrócił do normy czyli w pobliże poziomów rekordowych – poinformowała Gawrońska.– Oznacza to, żebyła zdolna do spowodowania widocznego w danych zamieszania jedynie przez dwa miesiące – dodała Gawrońska.

Według Izby, przed wybuchem grypy ptaków w Polsce, było w naszym kraju około 22,8 mln kur reprodukcyjnych, które stanowiły bazę wylęgową dla produkcji żywca brojlerów kurzych. Szacunki Izby wskazują, że około 8 proc. kur z tej liczby, głównie z ferm województwa mazowieckiego, została uśmiercona na skutek zwalczania grypy ptaków.



Na podstawie danych wylęgowych można szacować, że w maju tego roku była ona niższa o 13 proc. niż w maju poprzedniego roku, a w czerwcu aż o 17 proc. mniejsza niż rok wcześniej. Tymczasem tegoroczny lipiec nie różnił się już niemal wcale od zeszłorocznego lipca- zaznaczyła dyrektor.





Spadek cen

– Choć siła polskiego drobiarstwa okazała się imponująca, to na skutek powrotu produkcji do poziomów sprzed grypy ptaków, ceny żywca kurcząt z spadły i dla wielu producentów stały się nieopłacalne – podsumowała Gawrońska.Jej zdaniem niewykluczone jest, że jeszcze w tym roku produkcja drobiu może wzrosnąć do rekordowych poziomów, co jeszcze bardziej wpłynie na jej opłacalność.

Według danych KOWR, na przełomie sierpnia i września br. kurczęta brojlery średnio w kraju skupowano po 4,08 zł/kg, o 1,5 proc. taniej niż w poprzednim tygodniu oraz o 3 proc. taniej niż przed miesiącem.



Grypa ptaków w sezonie 2020/2021 wystąpiła w Polsce na niespotykaną dotychczas skalę. To spowodowało trudną sytuację w regionach z wysoką koncentracją drobiu, najbardziej dotknęła hodowców z powiatu mławskiego i żuromińskiego (woj. mazowieckie).





Kiedy wykryto ostatnie ognisko grypy?

źródło: pap

Od początku roku najwięcej ognisk tej choroby potwierdzono na Mazowszu i w Wielkopolsce. W sumie wykryto 339 ognisk wobec 54 w 2020 r. Zlikwidowano kilkanaście milionów sztuk kaczek, indyków, gęsi i kurczaków.