Strefa deszczowa opanowuje Polskę [PROGNOZA]

W czwartek strefa deszczowa będzie przesuwać się z zachodu na wschód kraju i w nocy cała Polska znajdzie się pod wpływem chłodniejszej masy powietrza polarno-morskiego – przekazała Ewa Łapińska, synoptyk IMGW.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przeważający obszar Europy jest pod wpływem niżów z układami frontów atmosferycznych, jedynie południowy zachód kontynentu znajduje się w zasięgu Wyżu Azorskiego. Polska jest pod wpływem niżu znad Danii, powoli przemieszczającego się nad Bałtyk. Związany z nim front chłodny przemieszcza się z zachodu nad centrum kraju. Nad zachodnią i centralną Polskę napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie.



W czwartek rano w południowo-wschodniej części kraju będzie jeszcze pogodnie. Na zachodzie i w centrum będzie pochmurnie i z opadami deszczu. W trakcie dnia strefa deszczu z towarzyszącymi jej burzami będzie przesuwała się na wschód.



– W ciągu dnia najwięcej deszczu i burz mogą spodziewać się mieszkańcy pasa od Pomorza przez Wielkopolskę, Mazowsze aż po Górny Śląsk. Tam może spaść do 20 litrów na metr kwadratowy. Na zachodzie, czyli w województwie lubuskim, skąd front atmosferyczny przesunie się na wschód, nadal będą masy wilgotnego powietrza, a tym samym możliwość opadów deszczu, choć nie tak intensywnych jak w centrum kraju. Na ścianie wschodniej do wieczora nie powinno padać – powiedziała Łapińska.





IMGW: jakie temperatury?

– W ciągu dnia najcieplej będzie na Lubelszczyźnie, Małopolsce i Podkarpaciu – od 25 do 26 stopni Celsjusza. W centrum termometry wskażą około 21-22 stopni. Najchłodniej będzie na zachodzie Polski i nad morzem – od 19 do 20 stopni – dodała synoptyk.Pod koniec dnia i w nocy z czwartku na piątek strefa opadów nadal będzie przesuwała się na wschód. W efekcie na zachodzie kraju będzie więcej przejaśnień i zanikające opady deszczu, a coraz więcej deszczowych chmur pojawi się na wschodzie kraju.– do 15 mm. Popada także nad morzem.Najchłodniej będzie na zachodzie i na Suwalszczyźnie, gdzie temperatura minimalna wyniesie 12-13 stopni. Najwyższe wartości pokażą termometry na południowym wschodzie – około 16 stopni. Jeżeli prognozy meteorologów się sprawdzą, w ciągu najbliższego tygodnia znad Skandynawii napłynie do nas chłodne powietrze, a temperatury rano mogą spaść do kilku stopni powyżej zera.W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże oraz opady deszczu. Możliwa burza. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna około 21 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burzy wiatr porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i będzie spadać.