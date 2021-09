Tak oszuści namawiają do instalowania aplikacji [NAGRANIE]

Policjanci z Piaseczna opublikowali nagranie rozmowy z oszustem, który podszywając się pod pracownika banku nakłania do zainstalowania aplikacji tzw. zdalnego pulpitu, pozwalającej na obserwowanie wszystkiego, co robimy na smartfonie czy komputerze. Przestępca otrzymuje wówczas także pełną kontrolę nad naszym kontem bankowym. Jeśli dopuścimy do tego, możemy stracić wszystkie swoje oszczędności. W tym przypadku mieszkanka Piaseczna nie dała się zwieść! Prezentowane nagranie jest ostrzeżeniem!

Policjanci z Piaseczna publikują nagranie rozmowy którą odbyła 26- letnia mieszkanka Piaseczna z oszustem.



Mężczyzna przedstawił się jako pracownik banku zaniepokojony jak słychać na nagraniu wykrytą przez bank podejrzaną transakcją na jej koncie. By „zapobiec” przejęciu konta przez oszustów i, jak twierdzi, zgodnie z regulaminem banku instruuje klientkę i przekonuje, że połączy ją z działem technicznym. Podkreśla, by klientka nie przekazywała pracownikom tego działu żadnych swoich danych osobowych. Ma natomiast koniecznie zainstalować określoną aplikację. Okazuje się, że jest to znana darmowa aplikacji a tzw. zdalnego pulpitu, niestety co raz częściej jak dziś wiemy wykorzystywanej przez oszustów bankowych.



Jeśli zainstalujemy taką aplikację wówczas przestępca widzi wszystko co robimy na smartfonie czy komputerze. Otrzymuje on także pełną kontrolę nad naszym kontem bankowym. Kradzione są dostępne tam środki finansowe, mogą również z naszego konta zostać zaciągnięte kredyty.

Przeczytaj także: Ostrzeżenie o odłączeniu prądu z powodu niedopłaty w SMS-ie? To może być oszustwo Jak zauważa w rozmowie z portalem tvp.info nadkom. Jarosław Sawicki z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, oszuści stale modyfikują swoje sposoby działania. – Do tej pory mieliśmy oszustwa na policjanta, na CBŚP. Teraz mamy do czynienia z czymś zupełnie nowym. Sygnały o wykorzystywaniu zdalnego pulpitu przez oszustów otrzymujemy coraz częściej. Nadal jest to jednak gra na emocjach, podobnie jak przy innych oszustwach. Należy pamiętać, że żaden bank czy żadna firma nie ma prawa wmawiać, że dla zachowania bezpieczeństwa konieczne jest zainstalowanie jakiejkolwiek aplikacji czy programu.

źródło: portal tvp.info

W tym przypadku mieszkanka Piaseczna nie dała się oszukać i sama ostrzega dziś innych przed oszustami wymuszającymi instalację aplikacji tzw. zdalnego pulpitu.Całe nagranie dostępne jest poniżej:Policjanci proszą, by osoby rozpoznające głos rzekomego pracownika banku skontaktowały się z Komendą Powiatową Policji w Piasecznie lub najbliższą jednostką Policji. Wszystkim zaś przypominają, by w podobnej sytuacji natychmiast się rozłączyć i osobiście skontaktować się ze swoim bankiem.