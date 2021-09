Zwłoki na polu. Mężczyzny od kilku godzin szukała rodzina

W miejscowości Psary, na polu przy drodze, znaleziono w środę zwłoki, jak się okazało po identyfikacji, 37-letniego mieszkańca pobliskiego Drobina. Jego zaginięcie zgłosiła rano rodzina. Okoliczności i przyczyny śmierci mężczyzny są wyjaśniane pod nadzorem prokuratury – podała policja.

Według Komendy Miejskiej Policji w Płocku, zgłoszenie o odkryciu ciała mężczyzny wpłynęło tam w środę około południa – zwłoki znalezione zostały w miejscowości Psary przy drodze krajowej nr 60.



– Wezwany na miejsce lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon mężczyzny. Po identyfikacji zwłok okazało się, że jest to 37-letni mieszkaniec Drobina, którego zaginięcie rodzina zgłosiła dziś rano – przekazała wieczorem płocka policja. Jak podano w informacji, na miejscu prowadzone były czynności z udziałem prokuratora, a ciało zabezpieczono w prosektorium.



Psary to miejscowość położona ok. 5 km na południe od Drobina przy drodze krajowej nr 60 łączącej Płock i Ciechanów.





