Rusza kolejny transport humanitarny do Libanu. Pomagają Grupa PKP, wojsko i MON

Polska sekcja Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie wysyła transport z pomocą humanitarną do Libanu. Na pokładzie samolotu będą m.in. leki oraz mleko w proszku. Jednym z darczyńców jest Grupa PKP. W przewóz towarów włącza się wojsko i Ministerstwo Obrony Narodowej.

– Na pokładzie samolotu będą m.in. leki oraz mleko w proszku. Pomoc jest odpowiedzią na dramatyczną sytuację wielu mieszkańców Libanu, spowodowaną wybuchem w porcie w Bejrucie, trudnymi warunkami z powodu COVID-19 oraz niekorzystną sytuacją polityczną – podkreślił ksiądz profesor Waldemar Cisło z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.





Pomoc w zakresie artykułów spożywczych

źródło: iar

Jednym z darczyńców, który włączył się w przygotowanie pomocy humanitarnej dla Libanu, jest Grupa PKP. W ubiegłym roku spółka przekazała PKWP środki na zakup 10 ton mleka w proszku. Prezes zarządu Fundacji Grupy PKP Katarzyna Kucharek zaznaczyła, że PKP ofiarowuje w dalszym ciągu pomoc w zakresie artykułów spożywczych.Jest to dla nas obraz przerażający, ale jednocześnie jest to sygnał, że tym ludziom trzeba pomóc. W tym roku ponawiamy tę dobrą praktykę. Ponownie przekazujemy 100 tys. zł na zakup mleka w proszku – podkreśliła prezes zarządu Fundacji Grupy PKP Katarzyna Kucharek.Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie kieruje do Libanu pomoc na miejscu. Do tej pory PKWP przygotowało pięć transportów z pomocą humanitarną. Kolejny transport wylatuje dziś wieczorem. W przewóz towarów włącza się wojsko i Ministerstwo Obrony Narodowej. Od dziś pomoc dla Libanu można przekazać poprzez SMS– To mała cegiełka, którą może dorzucić każdy – wyjaśnił ks. prof. Waldemar Cisło.