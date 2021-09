Jordania: Teren wokół miejsca chrztu Jezusa będzie rozbudowywany

Rząd Jordanii wyraził zgodę na prace budowlane wokół „Al-Maghtas” nad Jordanem, uważanego za miejsce chrztu Jezusa. Arabsko-chrześcijański portal „Abouna” podał 14 września, powołując się na doniesienie gazety „Al-Ghad”, że powodem jest rosnący napływ turystów do świętego, w opinii chrześcijan, miejsca.

Zgodnie z raportem było ono dotychczas uznawane za teren rolniczy. Nowa ustawa umożliwia zagospodarowanie teremu. W tym celu ma powstać organizacja non-profit, która zajmie się rozwojem tego obszaru pod nadzorem rady doradczej.



Jordański minister turystyki Nayef Hamidi Al-Fayez wyjaśnił, że rozwój ten powinien zaspokoić potrzeby pielgrzymów i innych osób odwiedzających to jedno z najświętszych i największych miejsc pielgrzymkowych, a także stworzyć miejsca pracy.





„Ważne i cenione miejsce w światowym ruchu religijnym”

Król Abdullah II wsparł budowy kościołów

#wieszwiecej Polub nas

źródło: KAI

Według ,,Al-Ghad" inicjatywę tę poparł i pochwalił kierownik katolickiego centrum medialnego w Ammanie Rifat Bader. Podkreślił on, że Al-Maghtas zyskał „ważne i cenione miejsce w światowym ruchu religijnym”. Dotychczas jednak brakuje tam szeregu usług, jak hotele dla pielgrzymów i grup turystycznych. Nowa ustawa przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności tego miejsca, ponadto może się przyczynić do rozwoju gospodarczego kraju.– Jako Kościoły zachęcamy do rozwijania takich projektów,– stwierdził Bader.Dom królewski Jordanii od lat wspiera rozbudowę tego obiektu, który w 2015 został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Król Abdullah II podarował grupom wyznaniowym m.in. działki, na których w ostatnich latach zbudowano wiele nowych kościołów. Ostatnio, w październiku 2020 r. powołano międzynarodową i międzywyznaniową radę doradczą, która ma nadzorować rozwój tego miejsca.