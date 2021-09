Leżał nieprzytomny w mieszkaniu. Na pomoc ruszyli policjanci

Policjanci z żarskiej komendy (woj. lubuskie) pomogli seniorowi, który zasłabł w swoim mieszkaniu. Udzielili mu pomocy przedmedycznej, a przybyli na miejsce ratownicy przetransportowali go do szpitala.

Sytuacja miała miejsce w ubiegłym tygodniu. Dyżurny komendy otrzymał zgłoszenie od pracownicy opieki społecznej. Kobieta zgłaszała, że jej podopieczny od dwóch dni nie otwiera drzwi. Odwiedzała go codziennie o tej samej porze, jednak przestał otwierać i zaniepokojona powiadomiła policję.



Funkcjonariusze natychmiast udali się pod wyznaczony adres. Udało im się ustalić, że senior mieszka sam i w ostatnim czasie nie był widziany przez sąsiadów. Drzwi były zamknięte i nikt nie reagował, kiedy pukali do mieszkania.



Wraz ze strażakami wyważyli drzwi. „Tam zastali leżącego, nieprzytomnego mężczyznę. Funkcjonariusze natychmiast udzielili mu pomocy przedmedycznej i za pośrednictwem dyżurnego wezwali pogotowie ratunkowe. Ratownicy przejęli seniora i zabrali go do szpitala” – poinformowała policja w komunikacie.



