Bielan o rzekomym polexicie: Ordynarny fake news opozycji

– Ordynarny fake news opozycji – powiedział w programie „Gość Wiadomości” europoseł Adam Bielan o sugestiach partii opozycyjnych, jakoby rząd PiS robił przymiarki do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. – Prawo i Sprawiedliwość zarówno w referendum akcesyjnym w 2003 roku namawiało do głosowania za wstąpieniem do UE, jak i skutecznie broni naszych narodowych interesów, czego dowodem jest wywalczenie przez rząd 770 mld zł na kolejne 7 lat, blisko dwa razy więcej niż udało się 7 lat temu Donaldowi Tuskowi – argumentował.

– Jedyni politycy, którzy domagają się referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej, to politycy Platformy Obywatelskiej. W 2016 roku taką propozycję zgłosił Grzegorz Schetyna, kilka dni temu Paweł Kowal– przypomniał prezes Partii Republikańskiej, która wchodzi w skład Zjednoczonej Prawicy.



Bielan tłumaczył, „jaki cel ma straszenie polexitem”. – Politycy opozycji starają się odciągnąć uwagę od ich spadających wyników w sondażach. Wskazał również, że jego ugrupowanie jest na finiszu negocjacji w sprawie umowy koalicyjnej. – Ustaliliśmy cały pakiet legislacyjny. PiS zgodził się na wzbogacenie Polskiego Ładu o nasze projekty ustaw – wskazał.





Terlecki podgrzał atmosferę

źródło: „Gość Wiadomości”, PAP

W ubiegłym tygodniu podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki odnosząc się do niedawnych decyzji Komisji Europejskiej, powiedział, że „powinniśmy myśleć nad tym, jak najdalej, jak najbardziej możemy współpracować, żebyśmy wszyscy byli w Unii, ale żeby ta Unia była taka, jaka jest dla nas do przyjęcia, bo jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, że pójdzie, to musimy szukać rozwiązań drastycznych”.– Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej biurokracji im nie odpowiada i się odwrócili i wyszli – powiedział wówczas Terlecki. – My nie chcemy wychodzić, u nas poparcie dla Unii jest bardzo silne, dla uczestnictwa w Unii, ale nie możemy dać się zapędzić w coś, co ograniczy naszą wolność i co ograniczy nasz rozwój – stwierdził wtedy szef klubu PiS.Po tym, gdy te słowa wywołały falę krytycznych komentarzy w mediach, Terlecki stwierdził, że „Polska była, jest i będzie członkiem UE”, a „polexit to szopka wymyślona przez PO i TVN24”. „Dziś trwa walka o to, czy UE będzie wierna zasadom, które legły u jej podstaw, czy pogrąży się w sporach podsycanych przez totalną opozycję. Wierzę, że obecny marazm i kryzys UE uda się przełamać” – napisał Terlecki na Twitterze.Głos w sprawie zabrał prezes PiS i wicepremier. – Nie będzie żadnego polexitu. To wymysł propagandowy, który po wielokroć był stosowany wobec nas. Jednoznacznie widzimy przyszłość Polski w Unii Europejskiej – zaznaczył.Zaznaczył jednocześnie, że. – Traktaty w niemałym stopniu przestają obowiązywać albo są wykorzystywane pretekstowo. Zasada równości państw też jest łamana i to w sposób bardzo drastyczny. Widać też tendencje do instrumentalizacji UE przez najsilniejsze państwa, w szczególności jedno – Niemcy. Temu musimy się przeciwstawiać. Jesteśmy za tym, by unijne traktaty zostały odpowiednio doprecyzowane tak, aby różnego rodzaju nadużycia były radykalnie utrudnione – powiedział.