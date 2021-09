Białoruski aktywista spędził 40 dni w karcerze. „Nie otrzymuje pomocy”

Więzień polityczny, punkowy muzyk i Igor Bancer po 40 dniach został zwolniony z karceru, gdzie wysłano go za rzekome naruszenie regulaminu. W proteście były aktywista polskiej mniejszości podjął tam 19-dniową głodówkę, która podkopała mu zdrowie – informuje telewizja Biełsat.

Głodówka była protestem przeciwko nielegalnym działaniom, jakie przeciwko niemu prowadzą więzienne władze. Media internetowe informowały, że przed skierowaniem go do karceru 6 sierpnia br. służba więzienna wzmogła na niego presję. Powodem miał być fakt, że nie zgodził się pisać prośby do prezydenta Alaksandra Łukaszenki o ułaskawienie. Pojawiły się wtedy groźby, że jeżeli nie będzie współpracował, za łamanie regulaminu trafi do kolonii karnej.



Muzyk odsiaduje wyrok 1,5 roku prac przymusowych w półzamkniętym ośrodku poprawczym, który różni się od więzienia, czy kolonii karnej tym, że za zgodą strażników można wyjść z niego do pracy lub na zakupy i posiadać telefon komórkowy.





Strajk głodowy

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TV Biełsat

Skazany przez ostatnie 19 dni w karcerze prowadził strajk głodowy, który sprawił, że podupadł na zdrowiu i ma na przykład problemy z utrzymaniem równowagi. Jednak po powrocie do ośrodka poprawczego odmówiono mu wezwania lekarza, by pomógł mu w wychodzeniu z głodówki.Igor Bancer ma 41 lat. Jest grodzieńskim muzykiem punkowym, aktywistą miejskim, w przeszłości pełnił funkcję rzecznika prasowego Związku Polaków na. Prywatnie jest mężem Andżeliki Orechwo, przewodniczącej Rady Naczelnej Związku Polaków. Mają dwójkę małych dzieci.Na 1,5 roku prac poprawczych. Jeszcze w areszcie śledczym, domagając się prawa do uczciwego wyroku, punkowiec przez 16 dni prowadził ostry protest głodowy, w którego czasie powstrzymywał się od jedzenia i picia.Białoruskie organizacje obrony praw człowieka uznały go za więźnia politycznego.