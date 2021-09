„Teraz jest waszym sojusznikiem”. Brudziński w PE przypomniał problemy mediów za czasów PO

Joachim Brudziński podczas sesji Parlamentu Europejskiego skrytykował unijnych urzędników oraz Platformę Obywatelską. W swoim wystąpieniu przypomniał m.in. wizytę służb w redakcji tygodnika „Wprost” czy walkę z telewizją Trwam. – Wiecie, co to za państwo? To Polska za czasów PO, która teraz jest waszym sojusznikiem – powiedział.

– Wyobraźmy sobie, że mamy w UE państwo, którego premier wysyła służby specjalne do redakcji tygodnika, aby przechwycić krytyczne dla rządu dziennikarskie materiały – rozpoczął Brudziński, nawiązując do wizyty funkcjonariuszy w redakcji tygodnika „Wprost”.



– Wyobraźmy sobie państwo, w którym odmawia się prawa (do nadawania – przyp. red.) dla marginalnej katolickiej stacji telewizyjnej, mając wszystkie pozostałe media w swoich rękach – kontynuował europoseł, przypominając starania Telewizji Trwam o miejsce w systemie nadawania naziemnego.



– Wyobraźmy sobie państwo, w którym sędzia, przybijający piątkę z premierem na stadionie, jest gotów na telefon zmieniać terminy rozpraw – mówił, nawiązując do sprawy sędziego Ryszarda Milewskiego.



Na koniec Brudziński przypomniał wypowiedź Radosława Sikorskiego. – Jeden z obecnych europosłów mówił o dożynaniu watahy. O, figa z makiem. Polacy odsunęli was od władzy, podziękowali wam, popierają Prawo i Sprawiedliwość – zakończył.

#wieszwiecej Polub nas