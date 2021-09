Stanisław Lem uhonorowany na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej [WIDEO]

Z okazji setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema francuski astronauta Thomas Pesquet upamiętnił polskiego pisarza na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, przypominając światu o jego wpływie na kulturę oraz naukę. Było to wydarzenie bez precedensu, gdyż nigdy dotąd żaden Polak nie został wyróżniony w tak wyjątkowy sposób. Możliwe stało się to dzięki współpracy pomiędzy Polską Fundacją Fantastyki Naukowej a Europejską Agencją Kosmiczną (ESA).

„Realizując to przedsięwzięcie przez cały czas czuliśmy ogromne wsparcie i zaangażowanie ESA. Astronauci na stacji kosmicznej są zapracowani, ich czas jest bardzo cenny. Podobnie jak cenne są zasoby komunikacyjne, potrzebne do transmisji danych z orbity. Tym bardziej pokazuje to skalę zaangażowania Europejskiej Agencji Kosmicznej w nasz projekt” – przekazała fundacja w oświadczeniu.



PFFN przyznała, że wsparcie udzielone przez ESA, której celem jest eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej, wynikało między innymi stąd, że Stanisław Lem jest jednym z tych światowych klasyków fantastyki naukowej, których twórczość nie tylko dawała rozrywkę wielbicielom kosmicznych przygód, ale także inspirowała młodych ludzi do zainteresowania się nauką.





Impuls dla ludzi nauki

„Wielu naukowców, także tych, którzy dziś tworzą ESA, nie rozwinęłoby swoich karier, gdyby nie impuls, który niegdyś dała im literatura science fiction: marzenie, aby poznawać świat aż do jego najdalszych granic.” – zwrócono uwagę.„Oczywiście, sama wartość naukowa, sama futurologia, nie wystarczają, aby czyjaś twórczość stała się inspirująca. Stanisław Lem był pisarzem, który nie tylko tworzył prognozy futurologiczne, ale także starał się określić miejsce człowieka w świecie, opisać jego ambicje i dążenia do poznawania rzeczywistości. Zaś projektując wizje przyszłości zawsze wpisywał w nie ludzkiego ducha, ponieważ doskonale rozumiał jego istotę. Stąd ponadczasowa wartość jego prozy, i stąd także siła jej oddziaływania: czytając o możliwych przyszłościach, czytamy także o naszym największym pragnieniu, które żywimy jako gatunek” – podkreślono.Fundacja opublikowała nagranie w postaci zmontowanego filmu z wypowiedzią astronauty Thomasa Pesqueta oraz widokiem Ziemi z orbity. Obraz został zilustrowany utworem „Powrót z gwiazd” dr. Norberta Paleja, urodzonego w Krakowie profesora kompozycji i kuratora Festiwalu Nowej Muzyki Uniwersytetu w Toronto, przygotowanym przez Fundację Ars Activa. Autorami ujęć są astronauci z pokładu ISS.Film miał premierowe odtworzenie podczas otwarcia Festiwalu Bomba Megabitowa w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie 12 września.był jednym z ojców światowej literatury science fiction. Urodził się 12 września 1921 roku we Lwowie. Był pisarzem, filozofem i futurologiem, który reprezentował nurt fantastyki naukowej. Książki Lema, takie jak „Powrót z gwiazd”, „Solaris”, „Opowieści o pilocie Pirxie”, „Dzienniki Gwiazdowe” czy „Cyberiada” weszły do kanonu najsłynniejszych dzieł science fiction XX wieku.. Zmarł 27 marca 2006 roku w Krakowie. Pisarz został uhonorowany między innymi medalem „Gloria Artis” oraz Orderem Orła Białego. Imieniem Lema nazwano planetoidę (3836 Lem) oraz pierwszego polskiego satelitę naukowego.