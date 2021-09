Amerykański tygodnik opublikował swoją listę. Meghan i Harry obok Britney Spears

Jak co roku, amerykański tygodnik „Time” opublikował listę 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Tym razem wśród wyróżnionych znaleźli się księżna i książę Sussex. Mało tego, trafili na okładkę specjalnego numeru tego czasopisma.

„Przystąpienie do działania nie jest łatwą decyzją dla młodego księcia i księżnej, którzy mają szczęście, bo są dobrze urodzeni, mają talent i sławę. O wiele łatwiej byłoby im cieszyć się tym, co mają i siedzieć cicho. Ale Meghan i Harry postępują inaczej” – tak o Meghan i Harry'm na łamach „Time’a" pisze hiszpański szef kuchni, Jose Andres, który jest twórcą organizacji World Central Kitchen, zapewniającej wyżywienie potrzebującym na całym świecie. Książęca para współpracuje z nim na płaszczyźnie charytatywnej.



„Zamieniają współczucie w konkretne działania poprzez swoją fundację Archewell. Dają głos tym, którzy nie byli słyszani za pośrednictwem produkcji medialnych. Wspólnie z partnerami non-profit podejmują ryzyko, aby pomóc społecznościom, które są w potrzebie - oferują wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego czarnoskórym kobietom i dziewczętom w USA oraz walczą o to, by osoby dotknięte klęskami żywiołowymi w Indiach i na Karaibach nie cierpiały głodu” – podkreśla Andres.



Meghan i Harry na liście „Time’a” znaleźli się w kategorii „Ikony”. W tej sekcji, obok nich uplasowały się też m.in. japońska tenisistka Naomi Osaka i piosenkarka Britney Spears.



