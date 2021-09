Homomałżeństwa i aborcja. Mocne słowa papieża Franciszka

Papież Franciszek powiedział podczas rozmowy z dziennikarzami, że „małżeństwo to małżeństwo” dodając jednocześnie: „jako sakrament to mężczyzna i kobieta”. Wyraził też nieprzejednane stanowisko Kościoła wobec aborcji. Franciszek stwierdził podczas konferencji prasowej na pokładzie samolotu w drodze z Bratysławy do Rzymu, że „gdyby ją (aborcję – przyp. red.) zaakceptowano, to byłoby tak, jakby zgodzono się na codzienne zabójstwo”.

Odnosząc się do rezolucji Parlamentu Europejskiego nawołującej do tego, by wszystkie kraje uznały małżeństwa osób tej samej płci, stwierdził: „Małżeństwo jest sakramentem, Kościół nie ma władzy, aby zmieniać sakramenty”. Komentując takie inicjatywy, stwierdził, że są to „próby udzielenia pomocy osobom różnej orientacji seksualnej”.



– To ważne, by im pomagać – dodał. Papież podkreślił, że państwa mają możliwości prawne, by je wspierać przepisami cywilnymi. – Ale małżeństwo to małżeństwo. Jako sakrament to mężczyzna i kobieta – wskazał. Zastrzegł zarazem: „To są nasi bracia i siostry, musimy ich wspierać”, a „Kościół im pomaga”.



Franciszek stwierdził też, że „Kościół jest surowy” w kwestii aborcji, bo „gdyby ją zaakceptowano, to byłoby tak, jakby zgodzono się na codzienne zabójstwo”. –Aborcja to zabójstwo. Kto dokonuje aborcji, zabija – oświadczył papież.



Powiedział, że w każdej książce na temat embriologii można przeczytać, że „w trzecim tygodniu od zapłodnienia są już wszystkie organy”. – Wiele razy, zanim kobieta zda sobie sprawę z tego, że jest w ciąży, są już wszystkie organy – zaznaczył papież. – To jest życie ludzkie i ono musi być szanowane – zaznaczył.

– Ta zasada jest tak jasna. Temu, kto tego nie rozumie, zadam dwa pytania: czy słuszne jest zabijanie życia ludzkiego, by rozwiązać problem? Bo z naukowego punktu widzenia to jest życie ludzkie. Czy słuszne jest wynajmowanie płatnego zabójcy, by rozwiązać problem? – pytał retorycznie Franciszek.W kontekście aborcjiodpowiadał na pytanie, dotyczące sporu wśród biskupów USA na temat tego, czy zabronić przystępowania do komunii politykom, którzy są zwolennikami wyboru w kwestii aborcji. Zaznaczył zarazem, że odpowiada wskazując zasadę, bo nie zna dobrze sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Franciszek oświadczył, że nie może przystępować do komunii ktoś, kto jest „poza wspólnotą”. – To nie jest kara. Taki ktoś jest poza – stwierdził.To nie jest jego zdaniem problem teologiczny, ale duszpasterski; „jak my, biskupi podchodzimy duszpastersko do tej zasady”. –– ocenił papież.Jego zdaniem trzeba być też duszpasterzem ekskomunikowanych, a styl ten określił jako „bliskość, współczucie, czułość”. Brak stylu Boga, ostrzegł, to „popadanie” w politykę. – Gdy Kościół, by bronić zasady nie robi tego duszpastersko, zajmuje stanowisko polityczne – zwrócił uwagę. – Komunia nie jest nagrodą dla doskonałych. Komunia to dar, prezent, obecność Jezusa w Kościele, we wspólnocie. Ten, kto nie jest we wspólnocie, nie może przyjmować komunii – oświadczył.Pytany o rozmowę z premierem Węgier Viktorem Orbanem w Budapeszcie wyjaśnił, że nie rozmawiał z nim o imigracji, a jednym z głównych tematów była ekologia. Franciszek wyraził uznanie dla zaangażowaniana rzecz ekologii. Poinformował też, że rozmawiał o węgierskiej ustawie, której celem jest zachęcanie młodych osób, by zakładali rodziny. Zdaniem papieża Unia Europejska powinna powrócić do marzeń ojców założycieli. Unia, mówił, to nie są spotkania, by coś ustalić. Jest ryzyko, zdaniem papieża, że Unia stanie się „urzędem do załatwiania spraw”.