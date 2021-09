Burza w Holandii. Rząd ignorował prośby ambasady w Afganistanie o ewakuację

Rząd przez wiele miesięcy ignorował prośby swojej ambasador i innych pracowników placówki dyplomatycznej w stolicy Afganistanu o ewakuację z tego kraju, ujawnił w środę dziennik „De Volkskrant”.

Rewelacje gazety wywołały burzę w parlamencie. „Posłowie są wściekli” – napisał dziennik „De Telegraaf”. Podczas gorącej debaty w izbie niższej parlamentu (Tweede kamer) opozycyjne partie wezwały w środę rząd do wyjaśnień w tej sprawie. – Musisz wymyślić cholernie dobrą historię, aby odzyskać nasze zaufanie – zwrócił się do premiera Ruttego poseł Partii Socjalistycznej (SP) Jasper van Dijk podczas debaty.



Poseł miał pretensję, że odpowiedzi na ponad 500 pytań od posłów przekazano dopiero we wtorek w nocy, podczas gdy debata zaplanowana była na środę rano.





Ile osób ewakuowano z Kabulu?

