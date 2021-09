Europosłanka PiS o PE: Z pracy nad rezolucją wykluczono naszego doradcę

W Unii Europejskiej są państwa, którym wolno więcej – oświadczyła europosłanka PiS Beata Mazurek, komentując szykowaną przez Parlament Europejski rezolucję w sprawie „wolności mediów i dalszym pogarszaniu się sytuacji praworządności w Polsce”. – Wykluczono z pracy większości grup nad rezolucją naszego doradcę. To sytuacja niebywała – w Parlamencie Europejskim dochodzi do wykluczenia tych, którzy reprezentują inne stanowisko, inną opinię – oceniła europosłanka Jadwiga Wiśniewska.

W rezolucji eurodeputowani wezwali polskiego premiera Mateusza Morawieckiego, by wycofał swój wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Szef rządu poprosił TK o zbadanie zgodności z konstytucją trzech przepisów Traktatu o Unii Europejskiej – zarzuty sprowadzają się między innymi do pytania o zgodność z konstytucją zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej oraz zasady lojalnej współpracy Unii i państw członkowskich.



– Większość grup w Parlamencie Europejskim przygotowała rezolucję o rzekomo łamanej praworządności w Polsce. Chciałabym zwrócić uwagę, że te grupy, które tak często nawołują do przestrzegania praworządności, same dają przykład niedemokratycznego zachowania – powiedziała Wiśniewska.



– Wykluczono, już na poziomie technicznym, z pracy nad rezolucją większości grup naszego doradcę. To sytuacja niebywała – w Parlamencie Europejskim dochodzi do wykluczenia tych, którzy reprezentują inne stanowisko, inną opinię. To jest również dowód na to, że większość klubów parlamentarnych nie jest zainteresowana usłyszeniem, jak wygląda prawda – oceniła.



– Mamy do czynienia z tym, że po raz kolejny dyskutujemy o rzekomo łamanej praworządności. Ciągle padają te same zarzuty. My przedstawiamy argumenty, ale druga strona musiałaby mieć wolę słuchania i rozumienia, jak wygląda sytuacja w Polsce – dodała europosłanka PiS.

